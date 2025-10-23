HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt đối tượng mang theo súng AK tại cửa khẩu Tây Ninh

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Lực lượng biên phòng đã bắt giữ đối tượng mang theo súng AK tại khu vực cửa khẩu biên phòng tỉnh Tây Ninh

Ngày 23-10, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng mang súng AK khi xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu.

Bắt giữ đối tượng mang súng AK tại cửa khẩu Tây Ninh trong chiến dịch an ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng thời điểm bị bắt

Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 22-10, tại khu vực kiểm soát Cửa khẩu Biên phòng Mỹ Quý Tây (thuộc địa phận ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, cùng Công an xã Mỹ Quý Tây và Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại cửa khẩu.

Bắt giữ đối tượng mang súng AK tại cửa khẩu Tây Ninh trong chiến dịch an ninh - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng lấy lời khai đối tượng

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một hành khách làm thủ tục xuất cảnh có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành lý, tổ công tác phát hiện trong túi xách màu đỏ nhãn hiệu "Tuli" của đối tượng có 1 túi đựng vợt cầu lông màu đỏ bên trong chứa 1 khẩu súng AK và 1 hộp tiếp đạn súng AK có 6 viên đạn (chưa gắn vào súng).

Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Hưng (SN 2000, quê tỉnh Hưng Yên).

Hưng cho biết đi cùng Nguyễn Văn Quân (SN 1989, quê Bắc Ninh) để xuất cảnh sang Campuchia. Tổ công tác xác định Nguyễn Văn Quân có liên quan và đi cùng Hưng trong quá trình xuất cảnh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Hưng, đồng thời thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tây Ninh Bộ đội biên phòng vận chuyển súng đạn Nguyễn Hoàng Hưng
