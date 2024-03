Ngày 19-3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan tới vụ án hình sự tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2021 đến năm 2022 tại tỉnh Ninh Bình và tỉnh Lạng Sơn mà cơ quan này đã khởi tố vụ án trước đó.



Bốn bị can liên quan tới hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuật (SN 1986, ngụ xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Ngô Anh Tuấn (SN 1978, ngụ thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cùng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Lê Thanh Hải (SN 1994, ngụ phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Đức Vượng (SN 1957, ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có căn cứ, tài liệu xác định, Lê Văn Hồng (SN 1958, ngụ thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) với vai trò là cố vấn, giám đốc một công ty bảo hiểm trên địa bàn TP Ninh Bình, lợi dụng việc bản thân có điều kiện tiếp cận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm đối với chủ phương tiện ôtô gây tai nạn giao thông nên đã câu kết với một số đối tượng trong và ngoài công ty bảo hiểm của mình để làm giả hồ sơ mang đi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỉ đồng của nhiều công ty bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số địa phương khác.

Lê Văn Hồng đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Quá trình mở rộng vụ án, công an xác định 4 bị can trên là đồng phạm với Hồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.