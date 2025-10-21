Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan đến ngày 22-10 theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh các hoạt động chính trị - đối ngoại, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ, trao đổi với đại diện các doanh nghiệp lớn của Phần Lan và thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục tiêu biểu đang có hợp tác với Việt Nam, nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Ngoài ra, chuyến thăm cũng sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Phần Lan, thể hiện tinh thần "ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân" - một điểm nhấn nhân văn, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Đặc biệt, chương trình hòa nhạc với sự tham gia của NSND Bùi Công Duy và dàn nhạc giao hưởng Helsinki Metropolitan Orchestra là biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị và giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm mang thông điệp về tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan - đất nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để hai nước đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.

Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Phần Lan, chuyến công tác sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây, đạt 422,5 triệu USD năm 2024 và đạt hơn 279 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2025.

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, du lịch, lao động... phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Âu, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc gắn kết Phần Lan với ASEAN, EU với ASEAN, góp phần tăng cường liên kết khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức cần chung tay giải quyết, ứng phó như hiện nay.