HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Dương Ngọc

Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương

Ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan đến ngày 22-10 theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ hội đàm và hội kiến các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn tới, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên trên những lĩnh vực là trụ cột mới thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững. 

Bên cạnh các hoạt động chính trị - đối ngoại, Tổng Bí thư sẽ gặp gỡ, trao đổi với đại diện các doanh nghiệp lớn của Phần Lan và thăm một số cơ sở kinh tế, giáo dục tiêu biểu đang có hợp tác với Việt Nam, nhằm thúc đẩy kết nối kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Ngoài ra, chuyến thăm cũng sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Phần Lan, thể hiện tinh thần "ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân" - một điểm nhấn nhân văn, gần gũi và giàu ý nghĩa. 

Đặc biệt, chương trình hòa nhạc với sự tham gia của NSND Bùi Công Duy và dàn nhạc giao hưởng Helsinki Metropolitan Orchestra là biểu tượng đẹp cho tình hữu nghị và giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan - Ảnh 1.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm mang thông điệp về tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan - đất nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. 

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để hai nước đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới. 

Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Phần Lan, chuyến công tác sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây, đạt 422,5 triệu USD năm 2024 và đạt hơn 279 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2025. 

Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch... 

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, du lịch, lao động... phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Âu, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc gắn kết Phần Lan với ASEAN, EU với ASEAN, góp phần tăng cường liên kết khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức cần chung tay giải quyết, ứng phó như hiện nay. 

Tin liên quan

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

(NLĐO)- Ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan trong tuần tới.

Việt Nam Phần Lan Tổng Bí thư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo