Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Phần Lan.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan - Ảnh 1.

Lễ tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. 

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động từ đầu năm đến nay, chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan trong tuần tới.

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ

(NLĐO)- Sự đón tiếp thể hiện coi trọng đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đối với Đoàn đại biểu Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chương mới tươi sáng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công tốt đẹp. Hai bên đã ký kết 50 văn kiện hợp tác về nhiều lĩnh vực

