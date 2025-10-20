HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan lên tầm cao mới.

Nhận lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 22-10. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, tiếp nối các hoạt động đối ngoại cấp cao sôi động từ đầu năm đến nay, chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chuyến thăm mang thông điệp về tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan, nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Nhìn lại lịch sử, Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, Phần Lan là đối tác viện trợ phát triển quan trọng của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như cấp - thoát nước, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp… góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Cho tới nay, "nước sạch Phần Lan" vẫn được người dân Việt Nam nhắc đến như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự giúp đỡ hiệu quả, bền bỉ từ bạn bè Phần Lan. Nhiều dự án ở các vùng sâu vùng xa đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới. Bên cạnh việc tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Phần Lan, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học - công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên còn Phần Lan có thế mạnh và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Bắc Âu, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc gắn kết Phần Lan với ASEAN, EU với ASEAN, góp phần tăng cường liên kết khu vực trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng với nhiều thách thức cần chung tay giải quyết, ứng phó như hiện nay.

Kỳ vọng về chuyến công tác của Tổng Bí thư

Từng là một trong những nước bạn bè ủng hộ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, ngày nay, Phần Lan tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu. Theo thời gian, quan hệ Việt Nam - Phần Lan chuyển từ hợp tác phát triển sang hợp tác cùng có lợi. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây, đạt 422,5 triệu USD năm 2024 và đạt hơn 279 triệu USD 9 tháng đầu năm 2025. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, du lịch, lao động... phát triển tích cực. Hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo… hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ của Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, định hướng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành, nhất là các lĩnh vực chiến lược.

"Với nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp cùng những tiềm năng và dư địa hợp tác rộng mở, tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với Phần Lan; đem lại nhiều kết quả tích cực vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới"- Thứ trưởng khẳng định

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phần lan Việt Nam - Phần Lan
