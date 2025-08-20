Làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam

Sáng 19-8, cả nước đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025). Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố.

Tạo tiền đề cho phát triển

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết 250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Trong số 250 dự án, có tới 8 công trình trọng điểm quốc gia, hàng chục dự án nhóm A và cả trăm dự án nhóm B, C với quy mô lớn, trải rộng từ quốc phòng, hạ tầng giao thông, dân dụng - đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế đến công trình văn hóa, thể thao. Đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, từ đầu năm 2025 đến nay, đã hoàn thành 455 km đường bộ cao tốc, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476 km. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700 km, hướng tới mục tiêu 3.000 km vào cuối 2025 và 5.000 km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, hiện đã đưa vào khai thác 1.397 km, đang triển khai thi công 633 km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838 km đường bộ ven biển. "Hôm nay, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc dài 364 km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam..." - Bộ trưởng thông tin.

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260 km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư các cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn... góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc ngày 19-8 là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. "Hôm nay, khởi công các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ" - Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Về hàng không, các dự án mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài đã hoàn thành; Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Ngay trong ngày đồng loạt khởi công 250 dự án, công trình chào mừng Quốc khánh là sự kiện khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhìn nhận: "Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trìnhẢnh: NHẬT BẮC

Biểu tượng mới của đất nước

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, xúc động cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đồng bào, đồng chí trên cả nước dự lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình. Sự kiện có ý nghĩa to lớn trong dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông, của dân tộc ta; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TP HCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM, Đà Nẵng...

Thủ tướng cho rằng chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong bối cảnh đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Đến nay, một loạt tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành. Nhiều dự án quan trọng có quy mô lớn, công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội, thể thao... được đầu tư, xây dựng và khánh thành. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025 cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700 km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội; khởi công đường sắt tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị; xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai; triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN... "Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới" - người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng kỳ vọng mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng". Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ PhủẢnh: TTXVN Khánh thành Tòa nhà Phủ Bắc Bộ Ngày sau lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình chào mừng Quốc khánh, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ. Tòa nhà Bắc Bộ Phủ là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc trong những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dự án này nhằm gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của thủ đô, của quốc gia.



