Thời sự

Làm rõ hành vi đập phá ô tô của một thanh niên sau va chạm giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, nam thanh niên chạy xe ba gác đã chặn đầu ô tô.

Ngày 28-11, Công an phường An Khánh, TPHCM đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi phá kính chắn gió ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

Làm rõ Vụ thanh niên đập phá ô tô sau va chạm giao thông tại TPHCM - Ảnh 1.

Thanh niên đập phá ô tô.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một nam thanh niên chạy xe ba gác đã chặn đầu, đập ô tô. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 21 giờ 35 phút ngày 26-11 trên đường Trần Não, phường An Khánh.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường Trần Não, nam thanh niên chạy xe ba gác đã chặn đầu ô tô. Sau đó bước xuống lấy ra một thanh sắt, tiến tới đập kính ô tô. Hoảng sợ, tài xế ô tô lái xe rời đi. Vụ việc khiến kính chắn gió phía sau của ô tô hư hỏng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, xử lý nam thanh niên hành vi hủy hoại tài sản.

Tin liên quan

TPHCM: Ô tô đang đậu trong garage thì bốc cháy ở đường Nguyễn Duy Trinh

TPHCM: Ô tô đang đậu trong garage thì bốc cháy ở đường Nguyễn Duy Trinh

(NLĐO) - Ô tô đang đậu trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường thì bất ngờ bốc cháy.

VIDEO: Nam thanh niên tóc vàng chặn xe ô tô, hành hung tài xế

(NLĐO)- Nam thanh niên tóc vàng hoe điều khiển xe ô tô vượt lên chặn một xe khác rồi chửi bới, đấm đá và dùng hung khí tấn công tài xế

Bình Định: Bắt 2 đối tượng chặn xe ô tô xin đểu

(NLĐO) – Sau khi chặn xe ô tô xin đểu được 200.000 đồng, 2 đối tượng ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bị cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt khẩn cấp.

