Ngày 28-11, Công an phường An Khánh, TPHCM đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi phá kính chắn gió ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

Thanh niên đập phá ô tô.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip một nam thanh niên chạy xe ba gác đã chặn đầu, đập ô tô. Vụ việc được xác định xảy ra lúc 21 giờ 35 phút ngày 26-11 trên đường Trần Não, phường An Khánh.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường Trần Não, nam thanh niên chạy xe ba gác đã chặn đầu ô tô. Sau đó bước xuống lấy ra một thanh sắt, tiến tới đập kính ô tô. Hoảng sợ, tài xế ô tô lái xe rời đi. Vụ việc khiến kính chắn gió phía sau của ô tô hư hỏng.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, xử lý nam thanh niên hành vi hủy hoại tài sản.