Pháp luật

Tạm giữ 2 đối tượng lạ mặt chuyên rình rập ở các khu dân cư tại Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO)-2 đối tượng lạ mặt, rảo quanh các khu dân cư gây ra nhiều vụ trộm ở Đồng Nai

Ngày 17-11, Công an phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Ri (SN 1991, quê TP Huế) và Tô Văn Tú (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Tuân hiện đang bỏ trốn.

Bắt 2 đối tượng trộm cắp tại Đồng Nai gây hoang mang người dân - Ảnh 1.

Ri và Tú bị bắt giữ

Theo công an, cả 3 đối tượng trên không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, từ ngày 5-10 đến 10-11, Ri cùng Tuân và Tú rủ nhau đi từ phường Dĩ An, TP HCM đến địa bàn phường Trấn Biên để săn “mồi”. Khi thấy ai sơ hở trong việc để xe máy thì các đối tượng ra tay trộm cắp.

Công an xác định, Ri và Tuân thực hiện 2 vụ trộm xe máy mang bán Ri được Tuân chia 5,5 triệu đồng. Ri và Tú trộm được 2 xe máy mang bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Công an phường Trấn Biên khuyến cáo người dân luôn khóa cổ, khóa càng, sử dụng khóa phụ khi đậu xe tại nơi công cộng hoặc trước nhà. Không để xe nơi khuất tầm nhìn, không có người trông giữ; lắp đặt camera an ninh, đèn chiếu sáng trước cổng, nhà xe để kịp thời phát hiện đối tượng khả nghi.

Đồng thời, cảnh giác với các đối tượng lạ mặt, thường xuyên rảo quanh khu dân cư hoặc có dấu hiệu theo dõi tài sản.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam kẻ chuyên trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt tạm giam Đặng Minh Tương - do trộm nhiều thiết bị xây dựng tại công trình ở xã Nam Trạch và khai thêm 2 vụ trộm khác.

Bắt giữ "người nhện" đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Theo camera an ninh ghi lại, kẻ trộm bịt kín mặt, đột nhập từ phía trần nhà rồi nhảy xuống cửa hàng, sau đó trộm cắp tài sản.

Lợi dụng mưa lũ để trộm cắp tài sản

(NLĐO) - Trần Xuân Giáp đã lợi dùng tình hình mưa lũ để vào nhà người khác ăn trộm

