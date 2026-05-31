Thời sự

Làm rõ một số vướng mắc trong việc đấu nối điện tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ngành điện khẳng định khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng không thiếu điện. Vướng mắc hiện nay chủ yếu nằm ở hạ tầng, hành lang tuyến và thủ tục đấu nối.

Ngành điện cho biết khó khăn cấp điện cho một số cơ sở du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng không xuất phát từ thiếu nguồn điện mà chủ yếu do vướng mắc hạ tầng và đấu nối.

Liên quan đến thông tin phản ánh của Báo Người Lao Động về một số Khu du lịch ở Phong Nha- Kẻ Bàng bị cắt điện, ngày 31-5, Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết ngành điện vẫn bảo đảm khả năng cấp điện cho khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, việc đấu nối điện cho một số doanh nghiệp du lịch hiện gặp khó khăn do nhiều vấn đề tồn đọng chưa được tháo gỡ.

Theo đơn vị này, tuyến đường dây đang cấp điện cho khu vực được doanh nghiệp du lịch tự đầu tư từ nhiều năm trước để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình vận hành, ngành điện đã hỗ trợ về kỹ thuật và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Khi xuất hiện những bất cập liên quan đến hành lang an toàn lưới điện, UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Công Thương, chính quyền địa phương cùng ngành điện đã nhiều lần làm việc với các doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp xử lý.

Tuy nhiên đến nay, các vướng mắc về hành lang tuyến, giải phóng mặt bằng cũng như sự đồng thuận giữa một số hộ dân và doanh nghiệp liên quan vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đại diện ngành điện khẳng định về mặt kỹ thuật, tuyến lưới điện hiện hữu vẫn đáp ứng được nhu cầu phụ tải của khu vực. Do đó, khó khăn hiện nay không nằm ở việc thiếu điện hay quá tải lưới điện mà chủ yếu là các vấn đề pháp lý, hạ tầng và thỏa thuận đấu nối vào hệ thống đường dây, trạm biến áp hiện có.

Liên quan đến ý kiến cho rằng ngành điện chưa đầu tư tuyến điện riêng cho khu vực du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết thời điểm tuyến điện hiện hữu được xây dựng, nhu cầu sử dụng điện trong khu vực còn thấp, sản lượng tiêu thụ chưa lớn.

Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hạ tầng điện phục vụ hoạt động kinh doanh. Nếu ngành điện đầu tư thêm một tuyến lưới riêng trong giai đoạn đó có thể dẫn đến chồng lấn hạ tầng, chưa phù hợp quy hoạch và không bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ngành điện cho biết khó khăn cấp điện cho một số cơ sở du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng không xuất phát từ thiếu nguồn điện mà chủ yếu do vướng mắc hạ tầng và đấu nối.

Hiện một số doanh nghiệp đang khảo sát phương án xây dựng tuyến đường dây mới và đã đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Ngành điện cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện phương án đầu tư nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, lâu dài cho khu vực du lịch trọng điểm này.

Theo ông Hoàng Hiếu Trung-Giám đốc Công ty Điện lực Quảng trị,  trong tuần tới, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ chủ trì buổi làm việc giữa các bên liên quan để xem xét giải quyết vướng mắc vấn đề cấp điện an toàn, ổn định cho các doanh nghiệp ở khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng.

Về lâu dài, ngành điện cho biết sẵn sàng nghiên cứu đầu tư lưới điện tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết như sự đồng thuận của địa phương và người dân, nhu cầu sử dụng điện ổn định từ các doanh nghiệp du lịch, cam kết về công suất sử dụng cũng như quy hoạch tổng thể phát triển du lịch gắn với hạ tầng điện, nhằm tránh chồng lấn và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

