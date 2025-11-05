HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Làm rõ trách nhiệm pháp lý khi Al vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Đại biểu QH Tô Ái Vang đề nghị cần hành lang pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cơ quan báo chí và phóng viên trong Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 5-11, ở tổ về các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Góp ý đối với quy định tại Điều 3 - Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, đại biểu Tô Ái Vang (đoàn thành phố Cần Thơ) cho biết dự thảo luật quy định: "Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu cáp mang chương trình được mã hóa, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa".

Làm rõ trách nhiệm pháp lý của ai với quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn TP Cần Thơ) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, đại biểu Tô Ái Vang kiến nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung 2 đối tượng phát sinh, đó là: đối tượng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (Al) và đối tượng là phóng viên, các tổ chức báo chí.

Theo đại biểu lý giải, hiện nay trí tuệ nhân tạo đã tạo ra các tác phẩm như âm nhạc, văn học, nghệ thuật… Vì thế, cần có quy định rõ ràng về quyền tác giả đối với các tác phẩm được làm ra và xác định chủ sở hữu, quyền và trách nhiệm của người lập trình, của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian và cơ chế phối hợp liên ngành trong xử lý tranh chấp khi có tình huống vi phạm bản quyền xảy ra.

Về bổ sung đối tượng là các tổ chức, phóng viên báo chí, theo đại biểu Tô Ái Vang, các cơ quan báo chí và phóng viên cần một hành lang pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, giúp họ có thêm động lực để đầu tư vào nội dung gốc có chất lượng cao, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong hoạt động báo chí chuyên nghiệp, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành truyền thông trong bối cảnh kinh tế số.

"Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đòi hỏi hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ phải được sửa đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, đối tượng là các tổ chức, phóng viên báo chí phải được nội luật hóa; các cam kết này là điều rất cần thiết" - đại biểu nhấn mạnh.

Đối với chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, đại biểu Tô Ái Vang cho rằng mặc dù dự thảo Luật đã có những sửa đổi, bổ sung chính sách mới, tuy nhiên, thực tiễn phát triển kinh tế số và công nghệ mới đặt ra nhiều thách thức, cần bổ sung thêm các chính sách.

Cụ thể, đại biểu đề nghị cần bổ sung chính sách về AI để xác định ai là chủ sở hữu đối với các tác phẩm, sáng chế được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo, cũng như tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo trong hoạt động sáng tạo, đồng thời xác định trách nhiệm pháp lý thuộc về ai khi AI vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Cùng với đó, cần bổ sung chính sách bảo vệ sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số, đối với các hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ trên Internet như buôn bán hàng giả diễn ra nhanh chóng và khó kiểm soát. Cần tăng cường hợp tác với các nền tảng số, yêu cầu họ có trách nhiệm cao hơn trong việc ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung, sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tăng cường cơ chế hợp tác quốc tế để xử lý các vi phạm có yếu tố nước ngoài.

Theo đại biểu Tô Ái Vang, trong nền kinh tế dữ liệu, dữ liệu lớn là tài sản quan trọng, rất cần có các quy định pháp lý rõ ràng về quyền sở hữu, khai thác và bảo vệ dữ liệu, tránh việc độc chiếm hoặc lạm dụng dữ liệu trái phép.

Tin liên quan

Quyết liệt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Quyết liệt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Sự phát triển nhanh của công nghệ số khiến các hình thức vi phạm ngày càng tinh vi, trong khi việc phát hiện và xử lý còn chậm

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp

(NLĐO) - Trang bị kiến thức, kỹ năng về sở hữu trí tuệ cho học sinh, sinh viên là "chìa khóa vàng" tạo ra nguồn nhân lực giỏi nghề, hiểu luật, khởi nghiệp sớm.

AI "được sử dụng để vi phạm quyền sở hữu trí tuệ"?

AI không chỉ khiến nhiều người ở Hollywood mất việc mà sử dụng AI cũng ẩn chứa những rủi ro bị đánh cắp chất xám của người sáng tạo trong ngành giải trí.

trí tuệ nhân tạo quyền sở hữu trí tuệ vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo