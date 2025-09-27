Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Học viện Quản lý Giáo dục và Trường CĐ Kinh tế TP HCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:"Tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại TP HCM: Giải pháp thực tiễn gắn với chuyển đổi số", diễn ra ngày 26-9.

Sở hữu trí tuệ còn nhiều lỗ hổng

Tại hội thảo, ThS Lê Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho rằng những năm qua nhiều chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được ban hành. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền và giáo dục sở hữu trí tuệ (SHTT) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa có khung chương trình thống nhất,...

ThS Lê Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại hội thảo.

"Đối với hệ thống GDNN, việc tăng cường tuyên truyền và giáo dục về SHTT không chỉ giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức đầy đủ về SHTT mà còn góp phần trang bị cho các em tay nghề vững, ý thức pháp luật, năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của thành phố"-bà Phương Lan nhấn mạnh.

TS Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu, chia sẻ về 1 học viên học làm nail tại Việt Nam, sau đó sang Mỹ và mở một trung tâm dạy nail. Đáng nói, hầu hết các các bộ móng do bạn thiết kế đều được đăng ký SHTT tại quốc gia này.

Điều đó cho thấy ở bất cứ ngành nghề nào cũng cần được tôn trọng những sản phẩm SHTT. Ngoài ra, việc đăng ký SHTT sẽ giúp "định vị" những sản phẩm có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.

Theo TS Sự, muốn SHTT thấm nhuần vào trong GDNN, tuyên truyền thôi là chưa đủ mà cần có chiến lược tổng thể gắn với kế hoạch GDNN của thành phố và phù hợp với chiến lược SHTT quốc gia đến 2030.

"TP HCM cần xem đây là nhiệm vụ chiến lược, triển khai đồng bộ từ chương trình đào tạo, truyền thông số, đến sự phối hợp doanh nghiệp – đoàn thể. Những giải pháp như chuyên trang số, mô-đun SHTT trong nghề, cuộc thi khởi nghiệp và ứng dụng AI/Blockchain có thể thực hiện ngay" - TS Sự gợi ý.

TS Đặng Minh Sự cho rằng việc đăng ký SHTT có tính ứng dụng cao sẽ góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên

Hội thảo khoa học quốc gia thu hút đông đảo chuyên gia đến tham dự và thảo luận

Làm sao để thương mại hóa sản phẩm trí tuệ?

TS Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM, cho biết hội thảo tập trung thảo luận 3 vấn đề, gồm: Tính cấp thiết triển khai tuyên truyền SHTT trong cơ sở giáo dục; thực trạng và các mô hình tuyên truyền SHTT; giải pháp tuyên truyền SHTT trong cơ sở giáo dục.

"Đối với hệ thống GDNN, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về SHTT cho học sinh, sinh viên là điều kiện cần thiết để các em sáng tạo khởi nghiệp và tự tin hội nhập" - TS Long nhấn mạnh.

Sinh viên giới thiệu về sản phẩm bao tay làm từ thân chuối do nhóm nghiên cứu

ThS luật SHTT Nguyễn Thị Huyền Trang - nhà nghiên cứu độc lập, cho biết theo báo cáo của Tổ chức SHTT Thế giới, Việt Nam xếp hạng 44 về đổi mới sáng tạo, được xem là quốc gia đang phát triển có tiến bộ. Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu mà Việt Nam đang yếu, gồm: Hiệu quả về môi trường đổi mới sáng tạo; thâm dụng lao động thâm dụng trí tuệ; chi tiêu cho giáo dục.

Để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, ThS Huyền Trang cho rằng cần có sự kết hợp, phối hợp và hỗ trợ hợp tác giữa các bên.

Cụ thể, nhà trường phải chủ động giáo dục, tuyên truyền để toàn bộ đội ngũ hiểu rõ về quyền SHTT và lợi ích của nó. Song song, sự phối hợp với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, bởi mục tiêu của thương mại hóa là kiếm tiền từ tài sản trí tuệ thông qua việc nắm bắt yêu cầu của thị trường và cung cấp những gì thị trường cần. B

ên cạnh đó, chuyên gia và tổ chức quốc tế đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ chuyên môn. Cuối cùng là vai trò định hướng của cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ.