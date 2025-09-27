Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp

Huế Xuân

(NLĐO) - Trang bị kiến thức, kỹ năng về sở hữu trí tuệ cho học sinh, sinh viên là "chìa khóa vàng" tạo ra nguồn nhân lực giỏi nghề, hiểu luật, khởi nghiệp sớm.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Học viện Quản lý Giáo dục và Trường CĐ Kinh tế TP HCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:"Tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại TP HCM: Giải pháp thực tiễn gắn với chuyển đổi số", diễn ra ngày 26-9. 

Sở hữu trí tuệ còn nhiều lỗ hổng

Tại hội thảo, ThS Lê Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho rằng những năm qua nhiều chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được ban hành. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền và giáo dục sở hữu trí tuệ (SHTT) trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa có khung chương trình thống nhất,...

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp - Ảnh 1.

ThS Lê Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, phát biểu tại hội thảo.

"Đối với hệ thống GDNN, việc tăng cường tuyên truyền và giáo dục về SHTT không chỉ giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức đầy đủ về SHTT mà còn góp phần trang bị cho các em tay nghề vững, ý thức pháp luật, năng lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm xây dựng đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển của thành phố"-bà Phương Lan nhấn mạnh.

TS Đặng Minh Sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu, chia sẻ về 1 học viên học làm nail tại Việt Nam, sau đó sang Mỹ và mở một trung tâm dạy nail. Đáng nói, hầu hết các các bộ móng do bạn thiết kế đều được đăng ký SHTT tại quốc gia này. 

Điều đó cho thấy ở bất cứ ngành nghề nào cũng cần được tôn trọng những sản phẩm SHTT. Ngoài ra, việc đăng ký SHTT sẽ giúp "định vị" những sản phẩm có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.

Theo TS Sự, muốn SHTT thấm nhuần vào trong GDNN, tuyên truyền thôi là chưa đủ mà cần có chiến lược tổng thể gắn với kế hoạch GDNN của thành phố và phù hợp với chiến lược SHTT quốc gia đến 2030.

"TP HCM cần xem đây là nhiệm vụ chiến lược, triển khai đồng bộ từ chương trình đào tạo, truyền thông số, đến sự phối hợp doanh nghiệp – đoàn thể. Những giải pháp như chuyên trang số, mô-đun SHTT trong nghề, cuộc thi khởi nghiệp và ứng dụng AI/Blockchain có thể thực hiện ngay" - TS Sự gợi ý.

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp - Ảnh 2.

TS Đặng Minh Sự cho rằng việc đăng ký SHTT có tính ứng dụng cao sẽ góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp - Ảnh 3.

Hội thảo khoa học quốc gia thu hút đông đảo chuyên gia đến tham dự và thảo luận

Làm sao để thương mại hóa sản phẩm trí tuệ?

TS Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP HCM, cho biết hội thảo tập trung thảo luận 3 vấn đề, gồm: Tính cấp thiết triển khai tuyên truyền SHTT trong cơ sở giáo dục; thực trạng và các mô hình tuyên truyền SHTT; giải pháp tuyên truyền SHTT trong cơ sở giáo dục.

"Đối với hệ thống GDNN, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về SHTT cho học sinh, sinh viên là điều kiện cần thiết để các em sáng tạo khởi nghiệp và tự tin hội nhập" - TS Long nhấn mạnh.

Sở hữu trí tuệ là "chìa khóa vàng" thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp - Ảnh 4.

Sinh viên giới thiệu về sản phẩm bao tay làm từ thân chuối do nhóm nghiên cứu

ThS luật SHTT Nguyễn Thị Huyền Trang - nhà nghiên cứu độc lập, cho biết theo báo cáo của Tổ chức SHTT Thế giới, Việt Nam xếp hạng 44 về đổi mới sáng tạo, được xem là quốc gia đang phát triển có tiến bộ. Tuy nhiên, có 3 chỉ tiêu mà Việt Nam đang yếu, gồm: Hiệu quả về môi trường đổi mới sáng tạo; thâm dụng lao động thâm dụng trí tuệ; chi tiêu cho giáo dục.

Để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, ThS Huyền Trang cho rằng cần có sự kết hợp, phối hợp và hỗ trợ hợp tác giữa các bên.

Cụ thể, nhà trường phải chủ động giáo dục, tuyên truyền để toàn bộ đội ngũ hiểu rõ về quyền SHTT và lợi ích của nó. Song song, sự phối hợp với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, bởi mục tiêu của thương mại hóa là kiếm tiền từ tài sản trí tuệ thông qua việc nắm bắt yêu cầu của thị trường và cung cấp những gì thị trường cần. B

ên cạnh đó, chuyên gia và tổ chức quốc tế đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ chuyên môn. Cuối cùng là vai trò định hướng của cơ quan nhà nước trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ.

Tin liên quan

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

(NLĐO) - 20 dự án tranh tài vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” năm 2025 đều hướng đến sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

Talkshow - tư vấn: Chọn cao đẳng để khởi nghiệp sớm

(NLĐO) - Vào lúc 9 giờ ngày 14-8, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow - tư vấn trực tuyến với chủ đề "Chọn cao đẳng, nhiều lợi thế để thành công"

Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

(NLĐO)- Trưa 9-8, vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 đã khép lại với các giải thưởng đã được xác định.

bản quyền ứng dụng hội thảo khoa học sinh viên khởi nghiệp thương mại hóa sản phẩm Sở hửu trí tuệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo