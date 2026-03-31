Ngày 31-3, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết đã xác định 12 đối tượng liên quan vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự tại quán Z.D.C (đường Trần Hoàng Na, phường Tân An).

Công an làm việc với đối tượng Mã Đình Quy. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào rạng sáng 29-3, nhận được tin báo của người dân tại quán Z.D.C đã xảy ra vụ đánh nhau làm một thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên Công an phường Tân An triển khai lực lượng đến hiện trường; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra.

Quá trình điều tra của Công an xác định có 12 đối tượng liên quan, trong đó có Mã Đình Quy (SN 2004; ngụ TP Cần Thơ), đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" xảy ra vào tháng 9-2025.

Theo khai nhận, từ những lời qua tiếng lại trong lúc uống rượu, bia, giữa các đối tượng xảy ra ẩu đả, dùng dao tấn công nhau.