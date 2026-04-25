Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

Ca Linh

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên ở Cần Thơ cho thấy thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm.

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ cướp giật tài sản xảy ra vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 8-3 tại cổng sau Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (viết tắt là Công ty Tân Huê Viên) ở xã An Ninh.

CLIP: Nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền của người phụ nữ. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Ai là bị hại trong vụ cướp giật tài sản nêu trên liên hệ điều tra viên Trịnh Phi Hùng, số điện thoại 0918550444, hoặc liên hệ qua trang Facebook, Zalo Cảnh sát Hình sự TP Cần Thơ.

Theo clip do Phòng Cảnh sát Hình sự công bố cho thấy một nhóm người (gồm cả nam và nữ) trà trộn vào dòng người đang di chuyển qua cổng sau Công ty Tân Huê Viên.

Nhóm người này dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để làm một người phụ nữ đeo trang sức phân tâm. 

Sau đó, một người đàn ông đeo khẩu trang nhanh tay giật dây chuyền trên cổ nạn nhân. Khi phát hiện vụ việc, người phụ nữ liền quay ra sau chụp tay người đàn ông tóc bạc nhưng không tìm được gì.

Clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: Công an Cần Thơ truy tìm bị hại - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị người đàn ông đeo khẩu trang giật dây chuyền. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, hiện Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 đối tượng, đang truy tìm 7 đối tượng.

Tin liên quan

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Công an đang tiếp tục thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan, cũng như mở rộng điều tra vụ án cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ: Khởi tố tổng cộng 27 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam thêm 7 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp: Băng cướp hoạt động tại nhiều địa phương

(NLĐO) - Một băng nhóm hơn 20 tên với thủ đoạn dàn cảnh chen lấn tại các lễ hội, điểm du lịch để cướp giật tài sản vừa bị Công an TP Cần Thơ triệt phá

Cần Thơ cướp giật tài sản giật dây chuyền Liên Hoa Bảo Tháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo