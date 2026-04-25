Xuất hiện thêm clip giật dây chuyền ở Tân Huê Viên, Công an Cần Thơ tìm bị hại

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ cướp giật tài sản xảy ra vào lúc 17 giờ 58 phút ngày 8-3 tại cổng sau Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (viết tắt là Công ty Tân Huê Viên) ở xã An Ninh.

CLIP: Nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền của người phụ nữ. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Ai là bị hại trong vụ cướp giật tài sản nêu trên liên hệ điều tra viên Trịnh Phi Hùng, số điện thoại 0918550444, hoặc liên hệ qua trang Facebook, Zalo Cảnh sát Hình sự TP Cần Thơ.

Theo clip do Phòng Cảnh sát Hình sự công bố cho thấy một nhóm người (gồm cả nam và nữ) trà trộn vào dòng người đang di chuyển qua cổng sau Công ty Tân Huê Viên.

Nhóm người này dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để làm một người phụ nữ đeo trang sức phân tâm.

Sau đó, một người đàn ông đeo khẩu trang nhanh tay giật dây chuyền trên cổ nạn nhân. Khi phát hiện vụ việc, người phụ nữ liền quay ra sau chụp tay người đàn ông tóc bạc nhưng không tìm được gì.

Người phụ nữ bị người đàn ông đeo khẩu trang giật dây chuyền. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, hiện Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 đối tượng, đang truy tìm 7 đối tượng.