Làm sao để trẻ không tăng độ cận thị?

Chị BÍCH VÂN (ở TP HCM) hỏi: "Con tôi đang học lớp 9, bé thường xuyên tương tác với máy tính, điện thoại và bị cận thị từ năm học lớp 7. Làm cách nào để mắt bé bớt tăng độ cận thị?".

Bác sĩ BÙI QUANG TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn, trả lời: Trẻ tăng độ cận nhanh là mối quan tâm chung của rất nhiều phụ huynh trong thời đại số. Việc trẻ bị cận thị từ sớm và tiến triển nhanh không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn làm tăng nguy cơ gặp các bệnh lý mắt nghiêm trọng sau này (như bong võng mạc, glaucoma, thoái hóa hắc võng mạc…).

Cận thị tiến triển ở lứa tuổi đang lớn là một quá trình sinh lý, chủ yếu do trục nhãn cầu tiếp tục dài ra. Việc sử dụng thiết bị điện tử nhiều không trực tiếp gây ra cận thị nhưng nó là yếu tố thúc đẩy khiến trục nhãn cầu phát triển dài hơn mức bình thường.

Vấn đề không phải là chữa khỏi cận thị mà là kiểm soát và làm chậm lại quá trình tiến triển của cận thị. Các giải pháp khoa học đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng. Chẳng hạn, với thói quen và môi trường học tập, cứ mỗi 20 phút làm việc với thiết bị điện tử hoặc đọc sách, hãy cho mắt nghỉ ngơi 20 giây bằng cách nhìn ra xa (ít nhất 6 m). Cần tăng cường hoạt động ngoài trời. Nghiên cứu cho thấy trẻ em dành ít nhất 2 giờ/ngày hoạt động ngoài trời có tỉ lệ mắc và tiến triển cận thị thấp hơn. Khoảng cách từ mắt đến sách vở/màn hình phải luôn bảo đảm 30-35 cm. Tư thế ngồi học phải thẳng lưng; điều kiện ánh sáng bảo đảm đủ khi học tập, tránh để mắt làm việc trong môi trường thiếu sáng hoặc có ánh sáng chói trực tiếp.

Con chị có thể sử dụng các loại kính đặc biệt và kính áp tròng, kính gọng đa tròng hoặc kính 2 tròng. Bé cũng có thể được can thiệp bằng thuốc Atropine nồng độ thấp (0,01%, 0,025%, 0,05%). Chị cần đưa bé đến khám để bác sĩ đưa ra phương pháp kiểm soát phù hợp với cận thị.