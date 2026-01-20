HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Làm sao để trẻ không tăng độ cận thị?

H.Đào ghi

Cận thị tiến triển ở lứa tuổi đang lớn là một quá trình sinh lý, chủ yếu do trục nhãn cầu tiếp tục dài ra

 Chị BÍCH VÂN (ở TP HCM) hỏi: "Con tôi đang học lớp 9, bé thường xuyên tương tác với máy tính, điện thoại và bị cận thị từ năm học lớp 7. Làm cách nào để mắt bé bớt tăng độ cận thị?".

Bác sĩ BÙI QUANG TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND Sài Gòn, trả lời: Trẻ tăng độ cận nhanh là mối quan tâm chung của rất nhiều phụ huynh trong thời đại số. Việc trẻ bị cận thị từ sớm và tiến triển nhanh không chỉ ảnh hưởng đến học tập mà còn làm tăng nguy cơ gặp các bệnh lý mắt nghiêm trọng sau này (như bong võng mạc, glaucoma, thoái hóa hắc võng mạc…).

Cận thị tiến triển ở lứa tuổi đang lớn là một quá trình sinh lý, chủ yếu do trục nhãn cầu tiếp tục dài ra. Việc sử dụng thiết bị điện tử nhiều không trực tiếp gây ra cận thị nhưng nó là yếu tố thúc đẩy khiến trục nhãn cầu phát triển dài hơn mức bình thường.

Vấn đề không phải là chữa khỏi cận thị mà là kiểm soát và làm chậm lại quá trình tiến triển của cận thị. Các giải pháp khoa học đã được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng. Chẳng hạn, với thói quen và môi trường học tập, cứ mỗi 20 phút làm việc với thiết bị điện tử hoặc đọc sách, hãy cho mắt nghỉ ngơi 20 giây bằng cách nhìn ra xa (ít nhất 6 m). Cần tăng cường hoạt động ngoài trời. Nghiên cứu cho thấy trẻ em dành ít nhất 2 giờ/ngày hoạt động ngoài trời có tỉ lệ mắc và tiến triển cận thị thấp hơn. Khoảng cách từ mắt đến sách vở/màn hình phải luôn bảo đảm 30-35 cm. Tư thế ngồi học phải thẳng lưng; điều kiện ánh sáng bảo đảm đủ khi học tập, tránh để mắt làm việc trong môi trường thiếu sáng hoặc có ánh sáng chói trực tiếp.

Con chị có thể sử dụng các loại kính đặc biệt và kính áp tròng, kính gọng đa tròng hoặc kính 2 tròng. Bé cũng có thể được can thiệp bằng thuốc Atropine nồng độ thấp (0,01%, 0,025%, 0,05%). Chị cần đưa bé đến khám để bác sĩ đưa ra phương pháp kiểm soát phù hợp với cận thị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo