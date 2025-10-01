Làm sâu sắc quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Ngày 30-9, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm

Trong cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón tại trụ sở Quốc hội (Hà Nội) vào chiều 30-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Hai nhà lãnh đạo đã rà soát tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng trên tinh thần "cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển"; nhất trí đánh giá sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba thời gian qua trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thể hiện mối quan hệ "mẫu mực" giữa hai nước trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; tạo điều kiện và giám sát triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm đã thống nhất; đồng thời cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác như du lịch, viễn thông, chuyển đổi số...

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý tài chính, phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực khác hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.Ảnh: TTXVN

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với đất nước Cuba anh em trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại và đầu tư, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên, để tương xứng với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2.12.1960 - 2.12.2025).

Xúc động trước tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba thông qua Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định theo dõi sát sao, quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các cam kết đạt được, đặc biệt về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đóng góp vào ổn định và phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đạt được của Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández khẳng định Cuba tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Cuba; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục thế hệ trẻ hai nước để tiếp nối truyền thống quan hệ giữa hai nước.