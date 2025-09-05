TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba

Mở đầu buổi tiếp ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) hôm 5-9, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, gửi lời chào mừng đoàn đại biểu Cuba đến thăm và làm việc tại TP HCM, đặc biệt vào giai đoạn đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9).

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tiếp ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)

Ông Dương Anh Đức cho biết nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những gì Cuba đã hy sinh cho Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh giành độc lập và vì vậy, sẽ luôn sát cánh cùng Cuba trong những giai đoạn khó khăn.

Là đầu tàu kinh tế của đất nước, TP HCM mong muốn hợp tác với Cuba, các địa phương Cuba. Trong đó, y tế là lĩnh vực trọng tâm, bên cạnh đó là giáo dục.

Về kinh tế, giao thương giữa TP HCM và Cuba trong năm 2024 đã tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2025, thương mại hai bên dự kiến sẽ có tốc độ phát triển tương tự.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tặng quà cho ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)

Trong khi đó, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nằm trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đến nay đã đóng góp hơn 400 tỉ đồng và con số còn tiếp tục tăng thêm.

Theo ông Dương Anh Đức, phong trào đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân TP HCM nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân.

Các lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM bày tỏ rằng sau các chuyến thăm gần đây của các cấp lãnh đạo hai bên, mối quan hệ song phương sẽ càng phát triển.

Ông Víctor Fidel Gaute López đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TP HCM đối với các hoạt động của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Cuba. Tất cả nghĩa cử đó biểu thị tình cảm đặc biệt dành cho Cuba. Ông nhấn mạnh nhân dân Cuba cũng sẽ luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam.

Ông Víctor Fidel Gaute López cũng đề cập đến việc hợp tác với TP HCM trong lĩnh vực y tế và giáo dục. TP HCM là biểu tượng cho sự hỗ trợ Cuba, thông qua các thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao cuộc sống người dân. Ông gửi cảm ơn người dân Việt Nam đã ủng hộ Cuba và khẳng định tình đoàn kết bền vững giữa hai nước.