TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba

Tin-ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những gì Cuba đã hy sinh cho Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh giành độc lập.

Mở đầu buổi tiếp ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) hôm 5-9, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, gửi lời chào mừng đoàn đại biểu Cuba đến thăm và làm việc tại TP HCM, đặc biệt vào giai đoạn đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2-9).

TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba- Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tiếp ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)

Ông Dương Anh Đức cho biết nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những gì Cuba đã hy sinh cho Việt Nam vào thời kỳ chiến tranh giành độc lập và vì vậy, sẽ luôn sát cánh cùng Cuba trong những giai đoạn khó khăn.

Là đầu tàu kinh tế của đất nước, TP HCM mong muốn hợp tác với Cuba, các địa phương Cuba. Trong đó, y tế là lĩnh vực trọng tâm, bên cạnh đó là giáo dục.

Về kinh tế, giao thương giữa TP HCM và Cuba trong năm 2024 đã tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2025, thương mại hai bên dự kiến sẽ có tốc độ phát triển tương tự.

TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba- Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, tặng quà cho ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP)

Trong khi đó, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" nằm trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025", kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đến nay đã đóng góp hơn 400 tỉ đồng và con số còn tiếp tục tăng thêm.

Theo ông Dương Anh Đức, phong trào đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân TP HCM nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của người dân.

TP HCM mong muốn hợp tác với các địa phương Cuba- Ảnh 3.

Các lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM bày tỏ rằng sau các chuyến thăm gần đây của các cấp lãnh đạo hai bên, mối quan hệ song phương sẽ càng phát triển.

Ông Víctor Fidel Gaute López đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và TP HCM đối với các hoạt động của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Cuba. Tất cả nghĩa cử đó biểu thị tình cảm đặc biệt dành cho Cuba. Ông nhấn mạnh nhân dân Cuba cũng sẽ luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam.

Ông Víctor Fidel Gaute López cũng đề cập đến việc hợp tác với TP HCM trong lĩnh vực y tế và giáo dục. TP HCM là biểu tượng cho sự hỗ trợ Cuba, thông qua các thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao cuộc sống người dân. Ông gửi cảm ơn người dân Việt Nam đã ủng hộ Cuba và khẳng định tình đoàn kết bền vững giữa hai nước.

Tin liên quan

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai

TP HCM: 50 năm đối ngoại, kết nối thế giới, vươn tầm tương lai

(NLĐO) – Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP HCM diễn ra tại Nhà hát Thành phố sáng 22-8.

Hàn Quốc đầu tư hơn 2.300 dự án tại TP HCM

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Mỹ có hơn 680 dự án đầu tư tại TP HCM

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết con số này phản ánh triển vọng hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

ông Dương Anh Đức hợp tác Cuba TP HCM Quốc khánh Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo