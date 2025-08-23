Lâm Thanh Mỹ "đắt sô" điện ảnh

Su là cô bé thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại và được bà chăm sóc, dành cho những điều tốt nhất. Khi trưởng thành, Su có những biến chuyển về mặt cảm xúc, tính cách của độ tuổi dậy thì và ngày càng xa cách với bà ngoại.

Lâm Thanh Mỹ trong hậu trường phim “Cục vàng của ngoại” và đạo diễn Khương Ngọc. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ngoài Lâm Thanh Mỹ, phim quy tụ dàn diễn viên: Việt Hương, Hồng Đào, Băng Di, Lê Khánh, NSƯT Hữu Châu, Tuấn Khải, Thư Đan, Panda…, khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 17-10.

"Cục vàng của ngoại" thuộc thể loại phim tâm lý gia đình, xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu. Phim khai thác sâu tình cảm giữa bà và cháu nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Lâm Thanh Mỹ còn vào vai Nguyễn Thị Nhài trong phim "Khế ước bán dâu" do Lê Văn Kiệt đạo diễn. Cô đóng vai chính cùng với nam diễn viên Hữu Vi - người hóa thân vai Vũ Thế Định. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, bối cảnh cổ trang thay vì cận đại giai đoạn cuối của chế độ phong kiến như trong tác phẩm văn học. Phim ra rạp từ ngày 12-9.

Lâm Thanh Mỹ từng tham gia nhiều phim: "Đoạt hồn", "Bóng đè", "Cám"…



