Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông hiện nay thường có tâm lý dù luôn tự giác tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về trật tự, an toàn giao thông nhưng đôi lúc chạy xe trên đường vẫn không khỏi thấp thỏm, lo lắng. Những suy nghĩ như "mình có vô tình để xe đè lên vạch?", "chỗ rẽ vừa rồi có bị camera AI ghi hình?" thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến người băn khoăn không biết mình có bị "dính" phạt nguội hay không.

Những lúc như thế, thay vì lo lắng phỏng đoán, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tự kiểm tra nhanh chóng xem phương tiện của mình (cả ô tô và xe máy) có vi phạm hay không. Dưới đây là hướng dẫn các cách tra cứu phạt nguội trực tuyến chuẩn xác và cập nhật mới nhất:

1. Tra cứu thông qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store hoặc CH Play về thiết bị di động.

Bước 2: Đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, bạn chọn Đăng ký -> Quét mã QR trên thẻ CCCD -> Kiểm tra lại thông tin -> Nhập số điện thoại -> Xác nhận. Sau khi nhận mã OTP gửi về máy, bạn thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Tại giao diện chính, chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Điền biển số xe cần kiểm tra và bấm "Kiểm tra".

2. Tra cứu Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT

Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức: http://www.csgt.vn.

Bước 2: Tìm đến mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh" nằm ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhập chính xác biển số xe và chọn loại phương tiện (ô tô/xe máy).

Bước 4: Điền mã bảo mật (gồm cụm ký tự chữ và số) hiển thị bên cạnh ô trống.

Bước 5: Bấm "Tra cứu". Nếu hệ thống không tìm thấy kết quả, tức là xe của bạn không bị phạt nguội.

3. Tra cứu qua website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: www.vr.org.vn

Bước 2: Kéo xuống phần "Tra cứu dữ liệu" (bên phải), chọn mục "Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện".

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Đối với xe biển 5 số: Biển trắng thêm chữ "T", biển xanh thêm chữ "X", biển vàng thêm chữ "V" ở cuối. Tương tự với số tem, giấy chứng nhận hiện tại cần nhập dấu "-" phân cách giữa chữ cái và chữ số.

Bước 4: Kéo xuống dưới xem kết quả. Nếu phần thông báo của cơ quan chức năng trống, xe bạn không bị phạt nguội. Nếu xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ xe chưa hoàn thành đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.

4. Sử dụng ứng dụng tra cứu trên thiết bị di động

Ngoài những cách thức trên, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và iOS như: Tra cứu phạt nguội; tra cứu phạt nguội toàn quốc; tra phạt nguội; Kgo - Ôn GPLX, tra phạt nguội; tra cứu phạt nguội ô tô - xe máy...

Bước 1: Tải ứng dụng về điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội trả về.



