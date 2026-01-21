Thông tin TPHCM ngày 21-1: 3 khu vực CSGT chú trọng; 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè

TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-van-duoc-tphcm-huong-den-mo-hinh-thanh-pho-toan-cau-dang-song-196260120091401712.htm

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận trong phiên thảo luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng"

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng". Đây là công trình biên soạn công phu nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân vùng đất Củ Chi anh hùng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ra-mat-bo-sach-cu-chi-dat-thep-thanh-dong-196260121170436894.htm

Bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" gồm 3 tập. (Ảnh: Hải Nhi)

Xử lý lượng rác tăng gấp đôi dịp Tết

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cứ 3 ngày cuối mỗi năm âm lịch, lượng rác thải sinh hoạt tại TPHCM tăng từ 140-200% so với ngày thường.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xu-ly-luong-rac-tang-gap-doi-tai-tphcm-dip-tet-196260121153345084.htm

Danh sách 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè

Phòng CSGT Công an TPHCM đã công bố danh sách 138 xe máy bị phạt nguội trên đường Quang Trung (thuộc 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/danh-sach-138-xe-may-bi-phat-nguoi-do-leo-via-he-o-tphcm-19626012111181297.htm

Xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung

3 khu vực CSGT chú trọng

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực phía Bắc, Đông Bắc TPHCM và các tuyến giáp ranh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do sự thiếu ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/3-khu-vuc-csgt-tphcm-chu-trong-196260121113824706.htm