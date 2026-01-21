Thông tin TPHCM ngày 21-1: 3 khu vực CSGT chú trọng; 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin TPHCM ngày 21-1: 3 khu vực CSGT chú trọng; 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè

Thiện An

(NLĐO) - Cùng ngày, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng"

TPHCM hướng đến mô hình thành phố toàn cầu đáng sống 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước".

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-van-duoc-tphcm-huong-den-mo-hinh-thanh-pho-toan-cau-dang-song-196260120091401712.htm

Thông tin TPHCM ngày 21-1: - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận trong phiên thảo luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Ra mắt bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng"

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng". Đây là công trình biên soạn công phu nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân vùng đất Củ Chi anh hùng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ra-mat-bo-sach-cu-chi-dat-thep-thanh-dong-196260121170436894.htm

Thông tin TPHCM ngày 21-1: - Ảnh 2.

Bộ sách "Củ Chi - Đất thép Thành đồng" gồm 3 tập. (Ảnh: Hải Nhi)

Xử lý lượng rác tăng gấp đôi dịp Tết

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cứ 3 ngày cuối mỗi năm âm lịch, lượng rác thải sinh hoạt tại TPHCM tăng từ 140-200% so với ngày thường. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xu-ly-luong-rac-tang-gap-doi-tai-tphcm-dip-tet-196260121153345084.htm

Danh sách 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè

Phòng CSGT Công an TPHCM đã công bố danh sách 138 xe máy bị phạt nguội trên đường Quang Trung (thuộc 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/danh-sach-138-xe-may-bi-phat-nguoi-do-leo-via-he-o-tphcm-19626012111181297.htm

Thông tin TPHCM ngày 21-1: - Ảnh 3.

Xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung

3 khu vực CSGT chú trọng

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực phía Bắc, Đông Bắc TPHCM và các tuyến giáp ranh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do sự thiếu ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/3-khu-vuc-csgt-tphcm-chu-trong-196260121113824706.htm

Thông tin TPHCM ngày 21-1: - Ảnh 4.

CSGT quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông

 

Tin liên quan

Báo in ngày 20-12: Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Báo in ngày 20-12: Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

(NLĐO) - Việc hỗ trợ chi phí hội trường, vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật, quà tặng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đưa đoàn khách MICE về TP HCM

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-1

(NLĐO) - Trong ngày 19-1, khắp nơi tại TPHCM được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông tin tại TPHCM ngày 18-1: Kênh Tàu Hủ sạt lở; lý do đổi tên một trường đại học lớn

(NLĐO) - Cũng trong ngày 18-1, một phường tại TPHCM vận động được hơn 1,6 tỉ đồng chăm lo Tết chỉ sau một buổi đi bộ; nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè bị xử lý

công an ban Tuyên giáo CSGT TPHCM thông tin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo