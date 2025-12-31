Lâm Tuấn Kiệt chọc giận "fan" khi công khai người yêu 24 tuổi

Một số người hâm mộ Lâm Tuấn Kiệt tuyên bố "thoát fan" sau khi anh công khai bạn gái. Mọi chuyện bắt đầu vào bài đăng trên trang cá nhân của nam ca sĩ tối 29-12. Lâm Tuấn Kiệt khoe ảnh gia đình đang tụ hội chúc mừng sinh nhật mẹ anh.

"Tình yêu không cần những lời lẽ dài dòng mà là việc luôn bên cạnh nhau dù nắng hay mưa, trao tặng nhau sự đồng hành chân thành nhất. Đó là một minh chứng tuyệt vời! Mẹ yêu quý, chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của mẹ! Con mong mẹ luôn được bao quanh bởi tình yêu thương, khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy nụ cười!" - Lâm Tuấn Kiệt thổ lộ.

Lâm Tuấn Kiệt bên cha mẹ và bạn gái

Điều đặc biệt, công chúng nhận ra cô gái xinh đẹp trong bức ảnh gia đình, bên cạnh mẹ Lâm Tuấn Kiệt là Annalisa. Trước đó, nhiều tin đồn nam ca sĩ hẹn hò cùng Annalisa lan tỏa nhưng chưa có thông tin xác nhận. Việc công khai hình ảnh gia đình cũng là lời ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò.

Sau đó, quản lý Lâm Tuấn Kiệt xác nhận anh cùng Annalisa đang rất hạnh phúc bên nhau, chưa lên kế hoạch kết hôn. Trước tin đồn Annalisa mang thai, phía nam ca sĩ cũng lên tiếng bác bỏ.

Việc Lâm Tuấn Kiệt công bố bạn gái kém đến 24 tuổi khiến người hâm mộ bị sốc. Những chuyện liên quan đến bạn gái anh lập tức bị soi chi tiết, hàng loạt đồn đoán xuất hiện. Trước đó, một số thông tin cho rằng Annalisa xuất thân gia đình giàu có, là người thừa kế công ty lớn. Tuy nhiên, mới nhất, một số thông tin lại tố cáo người đẹp này "phông bạt", sử dụng chiêu trò khoe giàu trên mạng xã hội để lấy danh tiếng.

Một số người hâm mộ không chấp nhận được việc thần tượng có bạn gái trẻ lại nhiều thị phi. Họ tuyên bố "thoát fan", chỉ trích cách làm việc của ê-kíp Lâm Tuấn Kiệt.

Lâm Tuấn Kiệt là ngôi sao lớn

Bạn gái của anh là người nổi tiếng trên mạng

Cô kém bạn trai đúng 2 con giáp

Lâm Tuấn Kiệt là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc người Singapore. Anh đã tổ chức 4 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, có lượng người hâm mộ ấn tượng tại châu Á, nhất là Trung Quốc.

Ngoài âm nhạc, Lâm Tuấn Kiệt còn kinh doanh thương hiệu thời trang riêng, là chủ chuỗi 11 quán cà phê ở nhiều nước và còn là tay đua chuyên nghiệp.