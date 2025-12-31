"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh

Dàn diễn viên của "Thiên đường máu" tại sự kiện ra mắt phim gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Bích Ngọc, Lâm Thanh Sơn… Tác phẩm do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, NSƯT Hạnh Thúy biên kịch.

Những khách mời tụ hội chúc mừng ê-kíp thực hiện có Hồ Thu Anh, Vân Trang, Lê Hạ Anh, Ngân Quỳnh, Thanh Trúc, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Nguyên Thảo, NSƯT Chiều Xuân, Trần Ngọc Vàng…

Các diễn viên trong "Thiên đường máu"

Quách Ngọc Ngoan (thứ hai từ phải sang) là một trong những ông trùm mạng lưới lừa đảo

Ê-kíp tụ hội

Vợ chồng Quang Tuấn chào đón khách mời

Sỹ Toàn và Vân Trang

Quách Ngọc Ngoan lịch lãm bên Thanh Hương gợi cảm

Trong đó, Hồ Thu Anh - "người tình màn ảnh" của diễn viên Quang Tuấn trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" xuất hiện giản dị chúc mừng anh. Cô cùng vợ chồng Quang Tuấn rạng ngời trên thảm đỏ sự kiện.

Trong khi đó, các diễn viên Mưa đỏ gồm "cô Hồng" Lê Hạ Anh, "phản diện cơ bắp" Lương Gia Huy… cũng đến buổi ra mắt bộ phim. Diễn viên "Tử chiến trên không" Trần Ngọc Vàng cũng góp mặt mừng cho đồng nghiệp.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết phim được xây dựng từ rất nhiều tình tiết, câu chuyện có thật ngoài đời.

Vợ chồng Quang Tuấn đón khách mời

Lê Hạ Anh trên thảm đỏ sự kiện

Trần Ngọc Vàng đến chung vui

"90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê-kíp có sáng tạo nhưng tất cả đều từ những câu chuyện được nghe, được thấy để có thể làm nên bộ phim" - đạo diễn nhấn mạnh.

Anh nói thêm thông điệp muốn gửi gắm thông qua phim là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ. Anh hy vọng bộ phim sẽ được phát hành không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Là phim Việt đầu tiên khai thác về vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường điều đó vừa có lợi thế đồng thời cũng có những bất lợi. Khi thực hiện dự án này anh và các thành viên trong ê-kíp biết sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn để có thể chuyển tải hết được câu chuyện mình muốn kể, cảm xúc mình muốn truyền tải.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết những trận đánh lớn trong phim của anh với bạn diễn Sỹ Toàn hay Lê Minh Thuấn khiến tất cả đều mất sức rất nhiều. "Anh Cường và đạo diễn hình ảnh quay rất kỹ, chính vì thế mà trong từng động tác bản thân Ngoan, Sỹ Toàn hay Lê Minh Thuấn phải tập dượt với nhau trước đó từ rất lâu. Khi lên set quay mọi người cũng phải tập lại. Trong quá trình quay, cũng có xảy ra tai nạn nhưng may mắn cuối cùng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp" - Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Ê-kíp "Thiên đường máu" và MC Quang Bảo (bìa trái)

"Thiên đường máu" có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 30-12. Sau lễ ra mắt, đoàn phim sẽ tổ chức các hoạt động cinetour để gặp gỡ, giao lưu với khán giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ TP HCM, các tỉnh miền Tây cũng như các tỉnh thành phía Bắc.