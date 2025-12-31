"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh

Tin-clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hồ Thu Anh, Vân Trang, Lê Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng… tụ hội trên thảm đỏ chúc mừng phim "Thiên đường máu" chiếu ra mắt.

Dàn diễn viên của "Thiên đường máu" tại sự kiện ra mắt phim gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Bích Ngọc, Lâm Thanh Sơn… Tác phẩm do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, NSƯT Hạnh Thúy biên kịch.

Những khách mời tụ hội chúc mừng ê-kíp thực hiện có Hồ Thu Anh, Vân Trang, Lê Hạ Anh, Ngân Quỳnh, Thanh Trúc, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Nguyên Thảo, NSƯT Chiều Xuân, Trần Ngọc Vàng…

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 1.

Các diễn viên trong "Thiên đường máu"

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 2.

Quách Ngọc Ngoan (thứ hai từ phải sang) là một trong những ông trùm mạng lưới lừa đảo

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 3.

Ê-kíp tụ hội

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 4.

Vợ chồng Quang Tuấn chào đón khách mời

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 5.

Sỹ Toàn và Vân Trang

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 6.

Quách Ngọc Ngoan lịch lãm bên Thanh Hương gợi cảm

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 7.

Trong đó, Hồ Thu Anh - "người tình màn ảnh" của diễn viên Quang Tuấn trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" xuất hiện giản dị chúc mừng anh. Cô cùng vợ chồng Quang Tuấn rạng ngời trên thảm đỏ sự kiện.

Trong khi đó, các diễn viên Mưa đỏ gồm "cô Hồng" Lê Hạ Anh, "phản diện cơ bắp" Lương Gia Huy… cũng đến buổi ra mắt bộ phim. Diễn viên "Tử chiến trên không" Trần Ngọc Vàng cũng góp mặt mừng cho đồng nghiệp.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết phim được xây dựng từ rất nhiều tình tiết, câu chuyện có thật ngoài đời.

Vợ chồng Quang Tuấn đón khách mời

Lê Hạ Anh trên thảm đỏ sự kiện

Trần Ngọc Vàng đến chung vui

"90% những câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê-kíp có sáng tạo nhưng tất cả đều từ những câu chuyện được nghe, được thấy để có thể làm nên bộ phim" - đạo diễn nhấn mạnh.

Anh nói thêm thông điệp muốn gửi gắm thông qua phim là lời cảnh tỉnh cho giới trẻ. Anh hy vọng bộ phim sẽ được phát hành không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Là phim Việt đầu tiên khai thác về vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài làm việc, theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường điều đó vừa có lợi thế đồng thời cũng có những bất lợi. Khi thực hiện dự án này anh và các thành viên trong ê-kíp biết sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn để có thể chuyển tải hết được câu chuyện mình muốn kể, cảm xúc mình muốn truyền tải.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cho biết những trận đánh lớn trong phim của anh với bạn diễn Sỹ Toàn hay Lê Minh Thuấn khiến tất cả đều mất sức rất nhiều. "Anh Cường và đạo diễn hình ảnh quay rất kỹ, chính vì thế mà trong từng động tác bản thân Ngoan, Sỹ Toàn hay Lê Minh Thuấn phải tập dượt với nhau trước đó từ rất lâu. Khi lên set quay mọi người cũng phải tập lại. Trong quá trình quay, cũng có xảy ra tai nạn nhưng may mắn cuối cùng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp" - Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 8.

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 9.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

"Người tình màn ảnh" của Quang Tuấn tụ hội cùng Vân Trang, Lê Hạ Anh - Ảnh 12.

Ê-kíp "Thiên đường máu" và MC Quang Bảo (bìa trái)

"Thiên đường máu" có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 30-12. Sau lễ ra mắt, đoàn phim sẽ tổ chức các hoạt động cinetour để gặp gỡ, giao lưu với khán giả tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ TP HCM, các tỉnh miền Tây cũng như các tỉnh thành phía Bắc.

Tin liên quan

Ấn tượng Quang Tuấn

Ấn tượng Quang Tuấn

(NLĐO) - Quang Tuấn quyết tâm rủ bỏ hình ảnh ông hoàng phim kinh dị, gia nhập dòng phim hài - hành động.

Hoài Lâm "quên lời" khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn

(NLĐO) - Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm xúc động đến mức quên lời khi thể hiện ca khúc nhạc phim "Nhà ma xó".

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

(NLĐO) - Nam diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm xuất hiện đầy hài hước trong hậu trường "Thiên đường máu".

Quách Ngọc Ngoan Quang Tuấn Vân Trang Hồ Thu Anh Thiên đường máu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo