Theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất - kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm và trả lương khoán. Trong đó, tiền lương theo thời gian có thể được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.



Hiện nay, mức lương tối thiểu giờ đang thực hiện theo 4 vùng như sau: Vùng I: 22.500 đồng/giờ, vùng II: 20.000 đồng/giờ, vùng III: 17.500 đồng/giờ, vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Cũng theo Bộ Luật Lao động, hằng năm, người lao động có rất nhiều ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương gồm: Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1-1 dương lịch); Tết Âm lịch: 5 ngày; Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30-4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1-5 dương lịch); Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10-3 âm lịch).

Vậy trong trường hợp người lao động nhận lương theo hình thức trả lương theo giờ làm việc nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ, Tết như trên sẽ được tính lương ra sao?

Điều 98 Bộ Luật Lao động quy định người lao động đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động được trả ít nhất bằng 300%

Căn cứ Điều 55, Nghị Định 145/2020/NĐ-CP tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết đối với người lao động hưởng lương theo thời gian được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x (nhân) Mức ít nhất 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm x Số giờ làm thêm.

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, 1 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động hưởng lương theo thời gian làm thêm giờ vào ban đêm các ngày lễ, Tết thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = [(Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương)] x Số giờ làm thêm vào ban đêm.