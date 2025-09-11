HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Làm việc với công an, Streamer Độ Mixi thừa nhận sử dụng shisha

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Làm việc với cơ quan chức năng, Streamer Độ Mixi thừa nhận đã sử dụng shisha.

Ngày 11-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Phùng Thanh Độ (SN 1989, quê Cao Bằng, tức Streamer Độ Mixi) liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Làm việc với công an, Streamer Độ Mixi thừa nhận sử dụng shisha- Ảnh 1.

Streamer Độ Mixi làm việc với lực lượng công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL (người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng) trên mạng - sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, gây xôn xao dư luận. 

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1-1-2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là "thần tượng", ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.

Trong ‎quá trình làm việc, nam Streamer thừa nhận người trong video clip được lan truyền trên mạng xã hội đúng là mình và xác nhận việc sử dụng shisha vào ngày 3-9-2025.

Cơ quan Công an đã tuyên truyền đối với nam Streamer về hành vi vi phạm của bản thân và vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhất là việc tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của một người nổi tiếng.

‎Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

‎Công an TP Hà Nội đề nghị các KOL, KOC, influncer có ảnh hưởng trên không gian mạng chấp hành quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là về văn hoá ứng xử, phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Đồng thời, người sử dụng mạng cần có sự tỉnh táo, ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của KOL, kịp thời phát hiện, lên án, không bao che hành vi sai trái, thiếu văn hóa, văn minh và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Công an Đà Nẵng sẽ test ma túy với 100% trường hợp đang sử dụng shisha, bóng cười

Công an Đà Nẵng sẽ test ma túy với 100% trường hợp đang sử dụng shisha, bóng cười

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức lễ ra quân, lập cao điểm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng shisha, bóng cười trên địa bàn.

Bình Dương: Phát hiện số lượng lớn shisha nhập lậu, trị giá 9 tỉ đồng

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã phát hiện trên 200.000 gói thuốc dạng keo là shisha nhập lậu mang nhãn hiệu ALFAKHER, xuất xứ UAE

CLIP: Chủ quán cà phê cung cấp số lượng lớn chất "biến tướng" shisha cho khách

(NLĐO) - Làm việc với cơ quan công an, ông Hiếu thừa nhận mua shisha và than đốt qua mạng xã hội rồi về bán cho khách đến quán uống cà phê để kiếm lời.

