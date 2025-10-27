Lâm Vũ không muốn làm kim cương, chỉ là người thường

Lâm Vũ nghĩ rằng ca khúc được yêu thích nhất của anh là "Trái tim anh thuộc về em"

Lâm Vũ là khách mời trong tập 125 chương trình "Chuyện tối cùng sao". Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn giữ được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả bằng phong cách âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng và đời sống giản dị.

Theo Lâm Vũ, cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp phải kể đến giai đoạn 2004 - 2013. Khi đó, anh liên tiếp phát hành các album và ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ca sĩ Lâm Vũ

"Ca khúc của tôi được yêu thích nhất có lẽ là "Trái tim anh thuộc về em", một bản nhạc viral đúng nghĩa ở thời điểm chưa có mạng xã hội như bây giờ" - Lâm Vũ nhớ lại.

Với anh, đó không chỉ là thời kỳ đỉnh cao nghề nghiệp mà còn là nền tảng để cái tên Lâm Vũ bền bỉ trong lòng công chúng đến tận hôm nay.

Khác với nhiều nghệ sĩ liên tục làm mới hình ảnh để bắt kịp xu hướng, Lâm Vũ chọn cách giữ lại bản sắc âm nhạc đã định hình từ đầu, đó là những bản tình ca, nhẹ nhàng, không bi lụy. Anh không thích hát những ca khúc tiêu cực, kể cả có buồn thì cũng phải là một nỗi buồn đẹp, có tính thơ. Âm nhạc với anh là để sẻ chia và chữa lành.

Anh khẳng định không thay đổi cách hát, chỉ điều chỉnh phần phối âm để gần hơn với gu nghe nhạc của khán giả trẻ, trong khi vẫn giữ vững phong cách dành cho nhóm khán giả trung thành.

Lâm Vũ sống thoải mái, không áp lực hay mưu cầu quá nhiều là cách giữ bình an

Hơn 20 năm theo nghề, Lâm Vũ không quá đặt nặng việc phải luôn xuất hiện chỉn chu, hào nhoáng. Với anh, sân khấu và đời thường là hai "phiên bản" khác nhau và cả hai đều cần thiết.

Anh nói: "Tôi không thể mặc vest ngồi lề đường được. Khi bước xuống sân khấu, tôi là một người bình thường. Tôi mặc quần short, dép lê, đi dạo phố, gặp khán giả cũng vậy, đó mới là tôi thật".

Lâm Vũ không chọn hướng "tái định vị" dù thị trường thay đổi liên tục

Tư duy sống thoải mái, không áp lực, không mưu cầu quá nhiều là cách để Lâm Vũ giữ được sự bình an trong nghề lẫn cuộc sống cá nhân. Khi được hỏi về bí quyết giữ phong độ qua thời gian, Lâm Vũ thẳng thắn khẳng định bản thân không cần phải là kim cương. Có người áp lực tạo nên điều đó, anh thì lại chọn cách sống nhẹ nhàng, không gồng mình. Phương châm của anh là làm nghệ thuật thấy vui là ổn.

Dù thị trường liên tục thay đổi, Lâm Vũ vẫn không chọn hướng "tái định vị". Anh tin rằng nghệ sĩ muốn tồn tại lâu dài phải biết mình là ai, phù hợp với ai. Khán giả của anh vẫn ở đó. Nếu thay đổi, anh có thể sẽ mất họ còn khán giả mới chưa chắc đã đón nhận. Vậy nên, anh chọn giữ vững sơ tâm của mình.

Không chỉ ca hát, Lâm Vũ còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình như: "Đấu trường ngôi sao", "Chinh phục thần tượng",... Anh cho biết thành công ở vai trò này đến từ việc thấu hiểu khán giả và biết "điều tiết cảm xúc".

Nói về nửa kia lý tưởng của mình, anh bày tỏ: "Tôi cần một người hiểu nghề của mình, không quá đòi hỏi, không giữ nhau bằng sự kiểm soát. Có vậy mới cùng đi với nhau lâu dài".

Chương trình "Chuyện tối cùng sao" phát sóng lúc 21 giờ 50 phút ngày 29-10 trên kênh THVL1.

Lâm Vũ sinh năm 1977, nổi tiếng từ đầu những năm 2000, cùng thế hệ Lâm Hùng, Mỹ Tâm, Việt Quang, Thanh Thảo... Anh được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc: "Về đâu em hỡi", "Vẫn mong em quay về"... Lâm Vũ kết hôn với Hoa hậu phụ nữ người Việt thế giới 2015 Huỳnh Tiên năm 2015, có một con gái. Anh ly hôn từ năm 2020 nhưng đến tháng 9-2021 mới công bố. Về sau, Lâm Vũ yêu Hoa Vũ - người hiện định cư ở Úc.



