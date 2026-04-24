Lamine Yamal chấn thương nghỉ hết mùa, Tây Ban Nha lo lắng trước World Cup

Ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal khiến người hâm mộ lo lắng khi phải tập tễnh rời sân sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền trong chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo. Ngay sau pha lập công, Yamal ôm đùi trái lăn lộn dưới sân và không thể tiếp tục thi đấu.

Chấn thương đến vào thời điểm nhạy cảm và Barcelona xác nhận Yamal sẽ nghỉ hết phần còn lại của mùa giải. Đây là tổn thất lớn khi đội bóng xứ Catalan chỉ còn 6 trận đấu và đang tiến gần chức vô địch La Liga, tạo khoảng cách chín điểm với Real Madrid.

Lamine Yamal dính chấn thương ở trận gặp Celta Vigo

Cầu thủ chạy cánh tài năng này cũng được xem là nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt sau vai trò nổi bật của anh trong chiến dịch vô địch UEFA Euro 2024 của đoàn quân xứ sở Bò tót.

Trên mạng xã hội, Yamal bày tỏ: "Chấn thương này khiến tôi phải rời xa sân cỏ đúng lúc tôi khao khát thi đấu nhất. Điều đó thực sự rất đau. Không thể diễn tả tâm trạng khi không thể sát cánh cùng đội bóng, nhưng tôi tin đồng đội của tôi sẽ chiến đấu hết mình. Tôi sẽ luôn ở bên, cổ vũ và tiếp thêm tinh thần cho tất cả".

Không chỉ Barcelona âu lo khi vắng Yamal phần còn lại của mùa giải

Tiền đạo trẻ khẳng định đây "chỉ là quãng nghỉ" và anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Dù vậy, Barcelona đã phần nào trấn an người hâm mộ khi cho biết Yamal vẫn có khả năng kịp bình phục trước World Cup. Trước đó, một số nguồn tin tại Tây Ban Nha từng lo ngại anh bị rách cơ – chấn thương nặng hơn.

Tuyển Tây Ban Nha sẽ theo dõi sát sao tình hình của Lamine Yamal

Thông thường, chấn thương cơ mức nhẹ chỉ cần vài ngày hồi phục, mức trung bình khoảng ba tuần, còn nặng có thể mất đến vài tháng. Với khoảng tám tuần trước khi giải đấu khởi tranh, cơ hội để Yamal góp mặt ở giải đấu lớn tại Bắc Mỹ mùa hè này vẫn còn.

Mùa này, Yamal tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn với 24 bàn thắng và 17 kiến tạo sau 44 trận. Dù còn rất trẻ, anh đã trở thành trụ cột của Barcelona. Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, quá trình hồi phục của Yamal sẽ được theo dõi sát sao. Với tài năng và vai trò hiện tại, sự trở lại của anh là điều mà cả Barcelona lẫn tuyển Tây Ban Nha đều rất mong chờ.