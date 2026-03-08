HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) - Siêu phẩm của Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Bilbao 1-0 ngay tại sân San Mamés, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu La Liga.

Trong chuyến làm khách trên sân San Mamés, Barcelona hiểu rằng chỉ có giành trọn 3 điểm từ tay Bilbao mới giúp họ tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch. Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách điểm số đáng kể với chính "La Blaugrana" bằng chiến thắng ở trận đấu sớm với Celta Vigo, tạo áp lực đáng kể lên đại kình địch.

Bóng lăn được khoảng 20 giây, Barcelona đã suýt mở tỉ số khi hậu vệ Joao Cancelo tung ra quả tạt khó chịu, bóng tìm đúng xà ngang khung thành Bilbao. Không lâu sau đó, Lamine Yamal phối hợp cùng Ferran Torres suýt khiến hậu vệ Andoni Gorosabel của Bilbao đưa bóng vào lưới nhà.

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga - Ảnh 1.

Pedri hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh trên sân của Barcelona

Phút 10, đội chủ sân San Mamés gặp tổn thất khi tiền vệ Unai Gomez dính chấn thương đầu gối và phải rời sân, nhường chỗ cho Robert Navarro. Sự gián đoạn này khiến Bilbao mất đi phần nào nhịp độ và Barcelona dần chiếm quyền kiểm soát.

Đội khách cầm bóng nhiều hơn với sự điều tiết của tiền vệ trẻ Marc Bernal ở tuyến giữa. Tuy nhiên, các cơ hội nguy hiểm vẫn không nhiều khi hàng thủ Bilbao với Dani Vivian và Aymeric Laporte thi đấu rất chắc chắn. Đội chủ nhà cũng có những cơ hội rõ rệt cho riêng mình khi Selton Sanchez thoát xuống đối mặt, nhưng thủ môn Joan Garcia đã kịp thời cứu thua cho Barcelona. Iñaki Williams đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga - Ảnh 2.

Thủ môn Joan Garcia là "người hùng" đích thực của đội khách

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục chủ động tấn công. Thủ môn Unai Simon phải vất vả cản phá cú sút của Marcus Rashford trước khi tiền đạo người Anh kiến tạo cho Pau Cubarsí đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

TIN LIÊN QUAN

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 68 với khoảnh khắc tỏa sáng của Lamine Yamal. Nhận bóng bên ngoài vòng cấm, tài năng trẻ của Barcelona tung cú cứa lòng tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 19 của anh trong màu áo Barcelona mùa này, tính chung mọi mặt trận.

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga - Ảnh 3.

Lamine Yamal ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Những phút cuối, Bilbao dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua chốt chặn cuối được tạo ra bởi "người nhện" Joan Garcia phía Barcelona. Chiến thắng tại San Mames giúp Barcelona nối dài chuỗi trận bất bại trước Bilbao lên con số 6, đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng La Liga với khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi mà đứng đầu là Real Madrid.

Tin liên quan

Thắng đậm Atletico Madrid, Barcelona vẫn vuột vé dự chung kết Cúp Nhà vua

Thắng đậm Atletico Madrid, Barcelona vẫn vuột vé dự chung kết Cúp Nhà vua

(NLĐO) - Màn ngược dòng đầy cảm xúc của Barcelona với chiến thắng 3-0 tại sân nhà không đủ ngăn Atletico Madrid đoạt vé vào chung kết Cúp Nhà vua sau 14 năm.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga

(NLĐO) – Đánh bại Levante 3-0 trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tìm lại mạch chiến thắng qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay đại kình địch Real Madrid.

Hàng thủ sụp đổ, Barcelona thảm bại khó tin bán kết Cúp Nhà vua

(NLĐO) – Tham vọng giành "cú ăn 4" của Barcelona bị giáng một đòn đau khi đoàn quân xứ Catalan thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua

Barcelona vòng 27 La Liga Pedri La Liga Lamine Yamal Bilbao 0-1 Barcelona Joan Garcia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo