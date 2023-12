Lần đầu công bố nhiều châu bản của chúa Nguyễn liên quan Phật giáo

UBND TP Hội An phối hợp với Cục Văn thư lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm "Hội An - Quảng Nam, những dấu mốc lịch sử qua châu bản, mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới" tại Bảo tàng Hội An (số 10B Trần Hưng Đạo, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) sáng 6-6.