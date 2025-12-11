HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa được cả nhà chúc mừng

Yến Anh

(NLĐO)- NSND Thanh Hoa nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người nhà khi tham gia phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam.

"Thế hệ kỳ tích" vừa có buổi ra mắt tại Hà Nội với dự tham dự của đông đảo nghệ sĩ. Hà Nội cũng là bối cảnh chính của bộ phim thứ hai do đạo diễn Hoàng Nam thực hiện. Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người nhà. Cả đại gia đình đồng hành với nghệ sĩ ở sự kiện, mong chờ thưởng thức vai diễn người bà dân dã, tảo tần bà thể hiện trong phim.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa được cả nhà chúc mừng - Ảnh 1.

NSND Thanh Hoa nhận được cổ vũ của gia đình

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của người nhà. Cả đại gia đình đồng hành với nghệ sĩ ở sự kiện, mong chờ thưởng thức vai diễn người bà dân dã, tảo tần bà thể hiện trong phim.

Dù mới từ TPHCM bay về Hà Nội sau sự kiện công chiếu phim ở phương Nam, nghệ sĩ gạo cội vẫn đầy năng lượng trên thảm đỏ. Trong bộ đầm nhung sang trọng phối trang sức và phụ kiện đắt tiền, nghệ sĩ gạo cội tôn vẻ đẹp sang trọng tuổi 70.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa được cả nhà chúc mừng - Ảnh 2.

NSƯT Chiều Xuân và cô út Hồng Khanh

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đến sự kiện cùng con gái lớn Hồng Mi để ủng hộ tác phẩm của bà xã - NSƯT Chiều Xuân và cô út Hồng Khanh. Gia đình nghệ sĩ hết lòng cổ vũ Hồng Khanh ở lần đầu bén duyên diễn xuất.

Tại buổi công chiếu phim ở TP HCM, nghệ sĩ Chiều Xuân bật khóc xúc động khi chiêm ngưỡng hình ảnh non nớt nhưng nhiệt huyết của con gái trên màn ảnh rộng. Bản thân chị cũng tham gia một vai cameo (vai khách mời) để ủng hộ đoàn phim và con gái.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa được cả nhà chúc mừng - Ảnh 3.

NSƯT Trần Lực và con trai Trần Tú

Giống NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Trần Lực cũng tham gia phim vì muốn kéo tinh thần cho con trai Trần Tú. Nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?",Trần Tú nay đã trổ mã thành nam sinh "17 bẻ gãy sừng trâu" với nét điển trai đầy nam tính, tài tử không thua kém người bố nổi tiếng.

Có mặt ở rạp phim từ sớm, Nàng Mơ thu hút mọi ống kính truyền thông với vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm trong bộ đầm trắng cúp ngực tinh khôi. Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, người đẹp vào vai Trang, một nữ sinh xứng danh "con nhà người ta" - xinh đẹp, học giỏi và ngoan hiền.

Lần đầu lấn sân điện ảnh, NSND Thanh Hoa được cả nhà chúc mừng - Ảnh 4.

Các diễn viên trẻ trong phim

Trang là em họ của nam chính Tiến (Trần Tú), con gái của vợ chồng Phương Tứ (Hà Hương) - Tá (Tuấn Hưng).

Hiện diện trên thảm đỏ ra mắt phim, các diễn viên trẻ Võ Huy, Dương Hoàng Hải, nhà sáng tạo nội dung Vy Hoàng… cũng háo hức giới thiệu vai diễn của mình đến với khán giả.

Vy Hoàng gửi lời cảm ơn đạo diễn Hoàng Nam cho anh cơ hội tham gia đoàn phim, gặp gỡ và diễn chung với NSND Thanh Hoa - thần tượng của nhiều thành viên trong gia đình anh. Nhiều gương mặt đình đám khác của giới sáng tạo nội dung cũng tụ họp trong phim với hàng chục màn trình diễn cameo thú vị, như Bà Tân Vlog, Chị Phiến, Tuấn Tiền Tỉ, cậu bé nổi tiếng với biểu cảm hài hước và câu nói "Nín"...

Song hành cùng các tân binh phim Việt là những gương mặt quen thuộc với khán giả. Thanh Hương và Hoàng Kim Ngọc xuất hiện trong các vai khách mời ngắn ngủi, còn Hà Hương thủ vai Phương Tứ, người cô của nhân vật chính và luôn gây sức ép lớn lên cậu.

"Thế hệ kỳ tích" (tên cũ là "Bà đừng buồn con") là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim cổ vũ khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, nỗ lực tạo ra kỳ tích cho đất nước, đồng thời khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.

Phim quy tụ các diễn viên gồm NSND Thanh Hoa, Trần Tú, Hồng Khanh, Huy Võ, Dương Hoàng Hải, Trà My (Nàng Mơ), Hà Hương, Tuấn Hưng, NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, Tuấn Tú, Thanh Hương và nhiều diễn viên khác… Tác phẩm ra rạp từ 12-12-2025 với các suất chiếu sớm từ ngày 10-12-205.

Tin liên quan

NSND Thanh Hoa, Thu Hiền, Thanh Ngoan dự lễ ra mắt Văn phòng đại diện APPA tại TP HCM

NSND Thanh Hoa, Thu Hiền, Thanh Ngoan dự lễ ra mắt Văn phòng đại diện APPA tại TP HCM

(NLĐO) – Những nỗ lực đáng ghi nhận của những tâm hồn nghệ sĩ hết lòng vì bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân tộc

NSND Thanh Hoa phim Thế hệ kỳ tích
