Sức khỏe

Lần đầu ở Việt Nam: Máy bay không người lái vận chuyển thuốc, mẫu xét nghiệm

D.Thu

(NLĐO) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện thí điểm vận chuyển thuốc cấp cứu bằng máy bay không người lái tới cơ sở y tế tuyến dưới.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) lần đầu bay thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển thuốc cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

img

Chuẩn bị vận hành để máy bay có thể cất cánh nhanh và an toàn nhất

Sau khoảng 8 phút cất cánh, máy bay không người lái hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, thuốc cấp cứu được kịp thời đưa vào điều trị cho người bệnh. Chuyến bay thử nghiệm vận chuyển đơn thuốc khẩn cấp, trong đó có Adrenalin - loại thuốc quan trọng trong xử trí các tình trạng nguy hiểm như sốc phản vệ, ngừng tim.

Khoảng cách giữa Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khoảng 8 km. Nếu vận chuyển bằng đường bộ, thời gian có thể mất 20-30 phút, thậm chí kéo dài hàng giờ vào giờ cao điểm do ùn tắc, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã được UBND TP Hà Nội cấp phép thí điểm sử dụng UAV trong vận chuyển y tế, trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình này. Đơn vị hiện tiên phong ứng dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc, mẫu xét nghiệm và thiết bị y tế tới các bệnh viện, trạm y tế khu vực lân cận.

img

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (bên phải) kiểm tra lô thuốc trước khi đưa vào UAV để vận chuyển xuống Bệnh viện Gia Lâm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết bệnh viện đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, kết hợp với máy bay không người lái nhằm tối ưu hóa quy trình vận chuyển y tế thông minh giữa bệnh viện và các cơ sở y tế tuyến dưới.

Theo ông Tùng, hệ thống UAV được kỳ vọng vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, giúp người dân tại các trạm y tế tiếp cận dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang một cách thuận lợi, không cần trực tiếp đến bệnh viện.

Máy bay không người lái chỉ là phương tiện vận chuyển, song song với đó là toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập để quản lý, giám sát và đảm bảo quá trình vận chuyển mẫu diễn ra an toàn, hiệu quả, thực chất, mang lại sự hài lòng và những trải nghiệm mới cho người bệnh, đồng thời tạo nên sự đổi mới, sáng tạo trong hệ thống y tế.

img

UAV hỗ trợ y tế được bay thử nghiệm thành công

Ngày 25-12, hệ thống UAV vận chuyển y tế của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chính thức được khai trương, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào công tác cấp cứu và chăm sóc sức khỏe.

Trong giai đoạn đầu, các đường bay được thiết kế trong phạm vi 15 km, phục vụ vận chuyển thuốc, thiết bị y tế nhẹ và mẫu xét nghiệm. Quy trình vận chuyển được xây dựng theo nhiều lớp an toàn, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đánh giá của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho thấy ứng dụng máy bay không người lái giúp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực y tế, tăng tốc độ phản ứng trong tình huống khẩn cấp, đồng thời giảm chi phí nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển y tế thông minh. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép sử dụng UAV trong vận chuyển y tế.

UAV bệnh viện vận chuyển thuốc bằng máy bay không người lái bệnh viện vận chuyển thuốc bằng máy bay
