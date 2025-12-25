Tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói gì tại lễ khai trương UAV vận chuyển thuốc?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói gì tại lễ khai trương UAV vận chuyển thuốc?

N.Dung

(NLĐO) - Hà Nội khai trương thí điểm vận chuyển thuốc, sinh phẩm bằng UAV, tân Giám đốc Sở Y tế đã có phát biểu đầu tiên sau một ngày nhận quyết định.

Sáng 25-12 tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

img

Lãnh đạo các cấp, ngành thực hiện nút khởi động tại khu vực bay. Ảnh: Ninh Thuý

Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam, kết hợp lĩnh vực bưu chính với công nghệ bay tầm thấp phục vụ y tế. Vietnam Post tham gia với vai trò tổ chức, vận hành giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo mô hình, Vietnam Post sử dụng UAV cỡ nhỏ chuyên dụng cho vận chuyển y tế, được cấp phép bay trong bán kính khoảng 10 km, mỗi tuyến hai chuyến mỗi ngày; khi có nhu cầu đột xuất sẽ tăng tần suất theo cho phép của cơ quan chức năng.

Thiết bị sẽ tiếp tục được nâng cấp, nâng tầm bay lên khoảng 20 km, trọng tải khoảng 10 kg; các chuyến bay được giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết việc triển khai UAV là bước đi cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số y tế vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa và rút ngắn thời gian vận chuyển phục vụ người bệnh. Đây cũng là phát biểu đầu tiên của ông Diện sau một ngày chính thức nhận quyết định Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Theo ông Diện, mô hình vận chuyển y tế bằng UAV đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi giao thông đô thị bị gián đoạn, góp phần tăng tính chủ động cho hệ thống y tế Thủ đô.

Mô hình do Sở Y tế Hà Nội phối hợp tổ chức, giao Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai sau khi được cấp phép thí điểm.

img

Ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phát biểu tại lễ khai trương

Ông Diện nhấn mạnh việc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được cấp phép tiên phong triển khai mô hình này thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới của ngành y tế Hà Nội. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá để hoàn thiện quy trình và xem xét nhân rộng trong thời gian tới.

PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết mô hình thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV là góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, tăng tính chủ động trong công tác chuyên môn, nhất là khi cần phản ứng nhanh hoặc giao thông đô thị gặp khó khăn. Mô hình cũng giúp kết nối hiệu quả y tế tuyến cơ sở với tuyến trên, tạo điều kiện để người dân sớm tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tin liên quan

Cứu ca bệnh tiên lượng nặng khi chuẩn bị lên máy bay

Cứu ca bệnh tiên lượng nặng khi chuẩn bị lên máy bay

Ngày 16-12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa cứu kịp một người đàn ông nước ngoài bị sự cố sức khỏe khá nặng khi chuẩn bị bay về nước.

Người nhà bệnh nhân định thuê máy bay từ Côn Đảo vào đất liền cấp cứu, bác sĩ khuyên ở lại

(NLĐO) - Một quyết định kịp thời của các bác sĩ tại Côn Đảo đã cứu sống bệnh nhân đột quỵ 60 tuổi, tránh được chuyến bay cứu thương tốn kém.

Năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký thêm 17 máy bay

(NLĐO) - Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá.

Giám đốc Sở Y tế máy bay không người lái UAV thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc bằng máy bay thí điểm ứng dụng UAV trong vận chuyển y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo