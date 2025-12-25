Tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói gì tại lễ khai trương UAV vận chuyển thuốc?

Sáng 25-12 tại Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Lãnh đạo các cấp, ngành thực hiện nút khởi động tại khu vực bay. Ảnh: Ninh Thuý

Đây là mô hình thí điểm tiên phong tại Việt Nam, kết hợp lĩnh vực bưu chính với công nghệ bay tầm thấp phục vụ y tế. Vietnam Post tham gia với vai trò tổ chức, vận hành giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hoạt động khám, chữa bệnh và phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo mô hình, Vietnam Post sử dụng UAV cỡ nhỏ chuyên dụng cho vận chuyển y tế, được cấp phép bay trong bán kính khoảng 10 km, mỗi tuyến hai chuyến mỗi ngày; khi có nhu cầu đột xuất sẽ tăng tần suất theo cho phép của cơ quan chức năng.

Thiết bị sẽ tiếp tục được nâng cấp, nâng tầm bay lên khoảng 20 km, trọng tải khoảng 10 kg; các chuyến bay được giám sát chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết việc triển khai UAV là bước đi cụ thể nhằm đưa chuyển đổi số y tế vào thực chất, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa và rút ngắn thời gian vận chuyển phục vụ người bệnh. Đây cũng là phát biểu đầu tiên của ông Diện sau một ngày chính thức nhận quyết định Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Theo ông Diện, mô hình vận chuyển y tế bằng UAV đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tình huống cấp cứu, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi giao thông đô thị bị gián đoạn, góp phần tăng tính chủ động cho hệ thống y tế Thủ đô.

Mô hình do Sở Y tế Hà Nội phối hợp tổ chức, giao Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai sau khi được cấp phép thí điểm.

Ông Nguyễn Trọng Diện, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phát biểu tại lễ khai trương

Ông Diện nhấn mạnh việc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang được cấp phép tiên phong triển khai mô hình này thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới của ngành y tế Hà Nội. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá để hoàn thiện quy trình và xem xét nhân rộng trong thời gian tới.

PGS-TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết mô hình thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV là góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế, tăng tính chủ động trong công tác chuyên môn, nhất là khi cần phản ứng nhanh hoặc giao thông đô thị gặp khó khăn. Mô hình cũng giúp kết nối hiệu quả y tế tuyến cơ sở với tuyến trên, tạo điều kiện để người dân sớm tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.