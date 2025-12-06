HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người nhà bệnh nhân định thuê máy bay từ Côn Đảo vào đất liền cấp cứu, bác sĩ khuyên ở lại

Hải Yến

(NLĐO) - Một quyết định kịp thời của các bác sĩ tại Côn Đảo đã cứu sống bệnh nhân đột quỵ 60 tuổi, tránh được chuyến bay cứu thương tốn kém.

Ngày 6-12, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng Khoa Bệnh lý mạch máu não-Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), cho biết theo báo cáo từ bác sĩ trẻ của bệnh viện đang hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (60 tuổi) được chẩn đoán đột quỵ tuần hoàn sau, thời gian từ khởi phát đến khi nhập viện ước tính 5–9 giờ với triệu chứng yếu nửa người phải.

Bệnh nhân định thuê máy bay từ Côn Đảo và đất liền cấp cứu, bác sĩ kịp thời tránh thuê máy bay và cứu sống - Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ của Bệnh viện Nhân dân 115 đã kịp thời tư vấn và điều trị cho người bệnh thành công, tránh chuyến bay tốn kém.

Bệnh nhân làm nghề phụ bán bún, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong người chỉ còn 3 triệu đồng. Tuy vậy, người nhà vẫn nằng nặc tìm cách vay mượn để thuê máy bay đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM).

Qua thăm khám và đánh giá từ xa, các bác sĩ xác định đây là trường hợp nhồi máu tuần hoàn sau mức độ trung bình (NIHSS 6), nhiều khả năng không phải tắc động mạch thân nền. Do đó, chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học là không cần thiết và việc chuyển tuyến vừa tốn kém vừa không mang lại thêm lợi ích điều trị.

Các bác sĩ đã tư vấn gia đình tạm ngừng việc thuê máy bay và cân nhắc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (rtPA). Sau khi trao đổi về khả năng hỗ trợ chi phí thuốc (khoảng 11 triệu đồng), gia đình đồng ý cho bệnh nhân điều trị tại chỗ, dưới sự giám sát chuyên môn từ Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau một giờ truyền rtPA, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn méo miệng nhẹ, có thể đi lại và giao tiếp bình thường. Đây là ca đột quỵ cấp thứ hai được tái thông thành công tại Côn Đảo trong vòng hai tháng.

Theo BS Thắng, việc phát triển các đơn vị đột quỵ tại các khu vực xa đất liền như Côn Đảo mang ý nghĩa quan trọng, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật tái tưới máu kịp thời, giảm nguy cơ tàn phế và chi phí điều trị.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định. Dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai sau khi chụp kiểm tra lại CT scan.

đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115 Côn Đảo cứu người bệnh nhân đột quỵ bác sĩ trẻ cứu sống bệnh nhân Hoàn cảnh gia đình khó khăn cấp cứu cứu bệnh nhân đột quỵ
