Lần đầu ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award"

Ngày 9-3, Báo Pháp luật TPHCM phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" năm 2026.



Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 – 2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (1996 – 2026).

Nhà báo Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM, kỳ vọng Giải thưởng sẽ lan tỏa rộng rãi, đến nhiều đối tượng để Ban tổ chức có thể vinh danh những cá nhân xứng đáng.

Theo ban tổ chức, giải thưởng ra đời nhằm ghi nhận hành trình nửa thế kỷ tự hào của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, luật gia và những người làm công tác pháp luật đã góp phần xây dựng, bảo vệ nền pháp quyền Việt Nam.

GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức, đã công bố thể lệ và các hạng mục Giải thưởng.



Ban tổ chức thông tin về Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý" năm 2026 - Ảnh: Thuận Văn

QR gửi đề cử

Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý" năm 2026 sẽ xét chọn và vinh danh tối đa một cá nhân cho mỗi hạng mục trong bốn nhóm chính. Trong đó, giải "Sáng tạo" dành cho công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao; giải "Cống hiến" tôn vinh cá nhân có đóng góp lâu dài và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật; giải "Thành tựu" ghi nhận những kết quả nổi bật trong nghiên cứu và xây dựng pháp luật; còn giải "Kiến tạo" vinh danh những người đặt nền móng cho các hướng nghiên cứu pháp lý hiện đại.

Đối tượng tham gia là các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay. Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận cúp, băng sash và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Giải thưởng được phát động và nhận đề cử từ ngày 9-3 đến ngày 20-3-2026 thông qua hình thức trực tuyến. Hoạt động thẩm định và xét chọn diễn ra từ ngày 21-3 đến ngày 25-3-2026 do hội đồng gồm các chuyên gia uy tín thực hiện. Ban tổ chức cho biết sau năm đầu tiên, "Tinh hoa Pháp lý" dự kiến sẽ được duy trì và tổ chức thường niên.