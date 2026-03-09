Lần đầu ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lần đầu ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award"

Trần Thái

(NLĐO) – Sau năm đầu tiên, "Tinh hoa Pháp lý" dự kiến sẽ được duy trì và tổ chức thường niên.

Ngày 9-3, Báo Pháp luật TPHCM phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức lễ công bố và phát động Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976 – 2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM (1996 – 2026).

Nhà báo Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM, kỳ vọng Giải thưởng sẽ lan tỏa rộng rãi, đến nhiều đối tượng để Ban tổ chức có thể vinh danh những cá nhân xứng đáng.

Theo ban tổ chức, giải thưởng ra đời nhằm ghi nhận hành trình nửa thế kỷ tự hào của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, luật gia và những người làm công tác pháp luật đã góp phần xây dựng, bảo vệ nền pháp quyền Việt Nam.

GS.TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức, đã công bố thể lệ và các hạng mục Giải thưởng.

Lần đầu ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" - Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý" năm 2026 - Ảnh: Thuận Văn

Lần đầu ra mắt Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" - Ảnh 2.

QR gửi đề cử

Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý" năm 2026 sẽ xét chọn và vinh danh tối đa một cá nhân cho mỗi hạng mục trong bốn nhóm chính. Trong đó, giải "Sáng tạo" dành cho công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao; giải "Cống hiến" tôn vinh cá nhân có đóng góp lâu dài và tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với ngành luật; giải "Thành tựu" ghi nhận những kết quả nổi bật trong nghiên cứu và xây dựng pháp luật; còn giải "Kiến tạo" vinh danh những người đặt nền móng cho các hướng nghiên cứu pháp lý hiện đại.

Đối tượng tham gia là các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật từ năm 1976 đến nay. Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận cúp, băng sash và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Giải thưởng được phát động và nhận đề cử từ ngày 9-3 đến ngày 20-3-2026 thông qua hình thức trực tuyến. Hoạt động thẩm định và xét chọn diễn ra từ ngày 21-3 đến ngày 25-3-2026 do hội đồng gồm các chuyên gia uy tín thực hiện. Ban tổ chức cho biết sau năm đầu tiên, "Tinh hoa Pháp lý" dự kiến sẽ được duy trì và tổ chức thường niên.

Tin liên quan

Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỉ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỉ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc

(NLĐO)- Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách, bộ sách (512 cuốn).

giải thưởng báo Pháp luật TP HCM Trường Đại học Luật TP HCM Tinh hoa pháp lý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo