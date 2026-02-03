HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lần đầu tiên tổ chức Xuân quê hương tại Malmö, Thụy Điển

Dương Ngọc

(NLĐO)- Năm nay, chương trình Xuân quê hương được tổ chức tại hai thành phố Malmö và Stockholm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng.

Trong không khí ấm áp đầu xuân, ngày 1-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển phối hợp các hội đoàn người Việt tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2026” tại Cung Moriska Paviljongen, TP Malmö, thu hút khoảng 600 kiều bào khu vực Nam Thụy Điển tham dự.

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển phối hợp các hội đoàn người Việt tổ chức chương trình “Xuân quê hương 2026” tại Cung Moriska Paviljongen, TP Malmö

Sự kiện có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn và phu nhân; đại diện chính quyền TP Malmö, Đảng Cộng sản Thụy Điển; cùng lãnh đạo các hội đoàn, tổ chức xã hội và bạn bè quốc tế quan tâm tới văn hóa Việt Nam. Năm nay, chương trình được tổ chức tại hai địa điểm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng, với điểm tiếp theo diễn ra tại Stockholm vào ngày 5-2.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Trần Văn Tuấn chúc mừng năm mới kiều bào, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật của Việt Nam năm 2025, trong đó kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, đối ngoại đạt nhiều dấu ấn, vị thế quốc tế được nâng cao. Đại sứ nhấn mạnh những thành tựu đó có đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, gồm cộng đồng tại Thụy Điển.

Theo Đại sứ, “Xuân quê hương” không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là không gian sinh hoạt tinh thần giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển.

Điểm nhấn của chương trình là đêm nghệ thuật truyền thống kéo dài 120 phút do Đoàn Kịch Hà Nội biểu diễn, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu. Chương trình kết hợp chèo, dân ca vùng miền, kịch ngắn và các ca khúc mùa xuân, tái hiện không khí Tết cổ truyền Việt Nam gần gũi, đậm đà bản sắc.

Trước giờ khai mạc, không gian ẩm thực Việt với các món Tết như bánh chưng, nem rán, giò lụa, xôi… thu hút đông đảo khách tham dự. Hoạt động bốc thăm trúng thưởng, với nhiều phần quà do Vietnam Airlines và các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng tài trợ, góp phần tạo không khí rộn ràng, gắn kết.

Chương trình tại Malmö khép lại trong không khí ấm áp, mở đầu chuỗi hoạt động “Xuân quê hương 2026” tiếp tục diễn ra tại Stockholm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thụy Điển.

Một số hình ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cung cấp:

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 2.

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn phát biểu

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 3.

“Xuân Quê Hương 2026” được tổ chức tại Cung Moriska Paviljongen, TP Malmö, thu hút khoảng 600 kiều bào khu vực Nam Thụy Điển tham dự

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 4.

NSND Trung Hiếu phát biểu

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 5.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 6.

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 7.

Địa sứ Trần Văn Tuấn trao phần thưởng vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airline cho kiều bào may mắn

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 8.

Đoàn kịch Hà Nội tặng Tranh Phố cổ Hà Nội cho Chủ tịch Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại Thuỵ Điển

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 9.

Lần đầu tiên tổ chức Xuân Quê Hương tại Malmö, Thụy Điển - Ảnh 10.

Khu ẩm Thực tại sự kiện Xuân Quê hương 2026

 

xuân quê hương việt nam - thụy điển Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
