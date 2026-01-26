HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Nhiều điểm mới trong chương trình Xuân Quê hương 2026

Dương Ngọc

(NLĐO)- Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây với nhiều điểm mới.

Gặp gỡ báo chí chiều 26-1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), cho biết Chương trình Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" góp phần thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhiều điểm mới trong chương trình Xuân Quê hương 2026 - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu. Ảnh: Dương Tiêu

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 9-2-2026 (tức từ ngày 19 đến 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình với nhiều sự kiện phong phú, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

"Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, gửi gắm những mong muốn và trọng tâm mới trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc" - Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến, Chủ tịch nước sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào: Lễ Dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo tại hồ Hoàn Kiếm. 

Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho Đoàn 100 kiều bào tiêu biểu, gồm: Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh Đoàn kiều bào tiêu biểu... 

Đoàn kiều bào sẽ tới tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu tiềm năng, lợi thế phát triển về kinh tế, văn hóa...; tham quan quần thể di tích Cố đô Hoa Lư, đền thờ vua Đinh, vua Lê để ôn lại truyền thống lịch sử và chiêm ngưỡng các di sản văn hóa, thắng cảnh đặc sắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Lê Thị Ánh Mai cho biết Chương trình giao lưu nghệ thuật do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, dự kiến có sự tham dự khoảng 1.500 đại biểu kiều bào và thân nhân cùng khách mời trong nước. Bên cạnh đó, các kiều bào tiêu biểu sẽ gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo TP Hà Nội để chia sẻ về tầm nhìn và khát vọng phát triển cũng như đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn" góp phần thúc đẩy Thủ đô phát triển.

"Chương trình Xuân Quê hương 2026 kết nối đồng thời với hai địa phương là Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. Việc kết nối đồng thời với hai địa phương có bề dày văn hóa trong cùng một hành trình, là nét khác biệt tiêu biểu, thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử và tiềm năng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới" - Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cho biết.

Ông Nguyễn Trung Kiên kỳ vọng Xuân Quê hương 2026 không chỉ là một sự kiện định kỳ mà sẽ mang theo thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vị thế và nhiệm vụ của kiều bào trong hành trình vươn mình của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

