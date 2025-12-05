Lần đầu tiên, TPHCM lập kênh Tiktok cho 168 phường, xã để quảng bá du lịch

Tối 5-12, Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 5 năm 2025 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội – Vibrant Ho Chi Minh City Fest" đã chính thức khai mạc với Lễ phát động diễn ra tại tiểu đảo trước Chợ Bến Thành.

Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 12-12, do Sở Du lịch TPHCM chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đối tác và 168 phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố tổ chức.

Năm nay, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng sang các khu vực sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh thành phố mới, một siêu đô thị đa sắc màu, tăng tính kết nối và phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, cho biết Tuần lễ Du lịch không chỉ là chuỗi sự kiện mở màn mùa lễ hội, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; đồng thời giới thiệu một TPHCM mới - rộng mở hơn, trẻ trung hơn, kết nối hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động

Một trong những hoạt động nổi bật tại sự kiện là chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu trên nền tảng số.

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam và TikTok triển khai chương trình xây dựng mạng lưới kênh quảng bá văn hóa - du lịch và kênh tương tác chính quyền - người dân trên nền tảng số.

Không gian Tuần lễ Du lịch trước khu vực chợ Bến Thành

"Chương trình hướng đến việc lựa chọn 168 đại diện địa phương trở thành những nhà sáng tạo nội dung về văn hóa - du lịch, nhằm giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc của từng khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM một cách chân thực từ cộng đồng" – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi kênh TikTok sẽ là một địa phương - một câu chuyện - một nét đẹp riêng. 168 tài khoản, 168 góc nhìn, cùng tạo nên một bức tranh nội dung phong phú, giúp người dân và du khách khám phá đời sống đô thị, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và những điều thú vị. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong số hóa thông tin và tăng cường tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân theo hướng thân thiện, minh bạch và kịp thời.

Lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị mới