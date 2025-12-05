HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Lần đầu tiên, TPHCM lập kênh Tiktok cho 168 phường, xã để quảng bá du lịch

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi kênh TikTok sẽ đại diện là một địa phương - một câu chuyện - một nét đẹp riêng của 168 phường, xã để quảng bá TP HCM

Tối 5-12, Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 5 năm 2025 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội – Vibrant Ho Chi Minh City Fest" đã chính thức khai mạc với Lễ phát động diễn ra tại tiểu đảo trước Chợ Bến Thành.

Sự kiện diễn ra từ ngày 5 đến 12-12, do Sở Du lịch TPHCM chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đối tác và 168 phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố tổ chức. 

TIN LIÊN QUAN

Năm nay, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng sang các khu vực sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh thành phố mới, một siêu đô thị đa sắc màu, tăng tính kết nối và phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, cho biết Tuần lễ Du lịch không chỉ là chuỗi sự kiện mở màn mùa lễ hội, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội; đồng thời giới thiệu một TPHCM mới - rộng mở hơn, trẻ trung hơn, kết nối hơn.

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại lễ phát động

Một trong những hoạt động nổi bật tại sự kiện là chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu trên nền tảng số. 

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam và TikTok triển khai chương trình xây dựng mạng lưới kênh quảng bá văn hóa - du lịch và kênh tương tác chính quyền - người dân trên nền tảng số.

- Ảnh 3.

Không gian Tuần lễ Du lịch trước khu vực chợ Bến Thành

"Chương trình hướng đến việc lựa chọn 168 đại diện địa phương trở thành những nhà sáng tạo nội dung về văn hóa - du lịch, nhằm giới thiệu giá trị văn hóa, điểm đến, sản phẩm đặc trưng và bản sắc của từng khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM một cách chân thực từ cộng đồng" – Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi kênh TikTok sẽ là một địa phương - một câu chuyện - một nét đẹp riêng. 168 tài khoản, 168 góc nhìn, cùng tạo nên một bức tranh nội dung phong phú, giúp người dân và du khách khám phá đời sống đô thị, văn hóa cộng đồng, ẩm thực và những điều thú vị. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong số hóa thông tin và tăng cường tương tác trực tuyến giữa chính quyền và người dân theo hướng thân thiện, minh bạch và kịp thời.

- Ảnh 4.

Lần đầu tiên Tuần lễ Du lịch được tổ chức trong phạm vi siêu đô thị mới

Chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2025

- Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story lần 3 năm 2025 với chủ đề "Hương sắc Ngũ vị" được tổ chức từ ngày 5 đến 7-12 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hoá - Thể thao phường An Đông với 60 gian hàng ẩm thực Việt - Hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm nấu ăn, talkshow, diễu hành xe đạp, và biểu diễn nghệ thuật.

- Tuần lễ "Ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ lần 1 năm 2025" được tổ chức từ ngày 4 đến 10-12 tại khu vực chợ Bình Tây, với 40 gian hàng ẩm thực và gian hàng bánh dân gian.

- Lễ hội "Hóa trang tái chế - Sông Dinh trong tôi" được tổ chức vào ngày 12-12 tại Công viên Bờ Tây Sông Dinh, khu phố Hương Giang, phường Long Hương.

- Cuộc thi ảnh đẹp "Check-in – Phú Nhuận từng ngày đổi mới" được tổ chức từ ngày 5 đến 25-12 và Không gian thông tin và giao lưu văn hóa Phú Nhuận giới thiệu về các di tích du lịch - văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn từ ngày 5 đến 12-12.

- Không gian quảng bá du lịch phường Bình Thạnh và Chương trình giao lưu đờn ca tài tử được tổ chức từ ngày 5-12 đến 25-12 tại Nhà truyền thống phường Bình Thạnh.

Tin liên quan

Sở Du lịch TPHCM có đề nghị bất ngờ về thuê căn hộ như khách sạn

Sở Du lịch TPHCM có đề nghị bất ngờ về thuê căn hộ như khách sạn

(NLĐO) - Sở Du lịch TPHCM trong văn bản mới nhất liên quan tới thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày đã cho rằng mô hình này có thể gây ra nhiều rủi ro.

Nâng chất nguồn nhân lực du lịch TP HCM

Hội thi đặt trọng tâm vào khả năng ứng biến và xử lý tình huống thực tế - kỹ năng quan trọng nhất của hướng dẫn viên

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Hai khu đô thị du lịch hơn 130ha ở phía Tây Đà Nẵng được đưa vào danh mục đấu thầu, mở rộng không gian sinh thái và kết nối du lịch văn hóa

Tiktok du lịch du lịch TPHCM khách du lịch Tuần lễ du lịch tphcm quảng bá du lịch qua tiktok
