Nâng chất nguồn nhân lực du lịch TP HCM

Sở Du lịch TP HCM ngày 17-11 phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP HCM và các đơn vị đồng hành công bố Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi TP HCM mở rộng năm 2025, với chủ đề "Hướng dẫn viên du lịch - Người dẫn đường tài năng". Khởi động từ ngày 18-9, hội thi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo cùng đông đảo hướng dẫn viên và sinh viên ngành du lịch.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, hội thi còn là dịp tôn vinh những người góp phần xây dựng hình ảnh TP HCM thân thiện, hiện đại và hấp dẫn trong mắt du khách, qua đó nâng chất nguồn nhân lực du lịch thành phố.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết năm nay hội thi đặt trọng tâm vào khả năng ứng biến và xử lý tình huống thực tế - kỹ năng quan trọng nhất của hướng dẫn viên trong bối cảnh ngành du lịch liên tục đổi mới. Đặc biệt, lần đầu tiên, hội thi được tổ chức theo mô hình chương trình thực tế, kết hợp thi tài, huấn luyện và trải nghiệm tại nhiều điểm đến.