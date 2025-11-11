HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

"Tìm chủ" cho 2 khu đô thị du lịch hơn 130ha ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Hai khu đô thị du lịch hơn 130ha ở phía Tây Đà Nẵng được đưa vào danh mục đấu thầu, mở rộng không gian sinh thái và kết nối du lịch văn hóa

Tại Kỳ họp thứ 4, khóa X sáng 11-11, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua danh mục 2 khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm Khu đô thị du lịch Bến Hiên (30,4ha) và Khu đô thị du lịch Thu Bồn (96,69ha).

Theo lãnh đạo thành phố, việc đưa hai dự án vào danh mục đấu thầu là bước cụ thể hóa định hướng mở rộng không gian du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng phía Tây Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Đà Nẵng đấu thầu hai khu đô thị du lịch hơn 130ha phía Tây thành phố - Ảnh 1.

Khu du lịch Thu Bồn, một trong 2 dự án được Đà Nẵng đấu thầu thực hiện sẽ kết nối với Di sản thế giới Mỹ Sơn

Khu đô thị du lịch Bến Hiên được đề xuất tại xã Bến Hiên, quy mô hơn 30ha, nhằm đáp ứng nhu cầu không gian sống, nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại – vui chơi của người dân và du khách; đồng thời phát triển dịch vụ du lịch, cải thiện hạ tầng và cảnh quan môi trường dọc sông.

Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam cũ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó khu vực phía Tây được định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa các dân tộc miền núi và bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Khu đô thị du lịch Thu Bồn rộng gần 97ha nằm tại thôn Mỹ Sơn và Bàn Sơn, xã Thu Bồn, được định hướng xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu dân cư, công viên giải trí. Dự án được kỳ vọng tạo điểm nhấn du lịch – văn hóa kết nối Di sản thế giới Mỹ Sơn, hình thành không gian đô thị nghỉ dưỡng mang bản sắc vùng Quảng – Đà.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đánh giá việc triển khai dự án Thu Bồn phù hợp quy hoạch, đặc biệt là định hướng phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch gắn với giá trị Di sản Mỹ Sơn và phát huy tiềm năng khu vực phía Tây.

Tin liên quan

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm hộ dân tại Đà Nẵng chìm trong bóng tối

(NLĐO) - Sự cố cháy nổ trụ điện vừa xảy ra vào chiều tối 10-11 tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng gây mất điện diện rộng.

Mưa lớn gây sạt lở, Đà Nẵng tạm phong tỏa nhiều đoạn trên bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) – Lực lượng chức năng Đà Nẵng phải rào chắn, khẩn trương sửa chữa điểm sạt lở taluy dương trên đường Hoàng Sa - tuyến chính tham quan bán đảo Sơn Trà.

Sạt lở đất liên tục, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng đổi phương án tổ chức giao thông

(NLĐO) – Nguy cơ sạt lở chưa dứt buộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên phải áp dụng phương án điều tiết giao thông tạm thời ngay từ ngày 10-11.

du lịch Đà Nẵng
