Lần đầu Việt Nam ứng dụng máy LifePort trong ghép thận từ người hiến ở TP HCM

Ngày 25-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP, LifePort Kidney Transporter), đánh dấu bước ngoặt trong lĩnh vực ghép tạng nước ta.

Máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt được các bác sĩ sử dụng.

Trước đó, chiều 17-10, sau khi nhận được thông tin có người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã cử ê-kíp vào phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành lấy đa tạng theo điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.

Bệnh nhân hồi phục sức khoẻ sau khi được ghép thận.

Bệnh nhân Bùi Thị P. L. (61 tuổi; trú tại TP HCM) hôn mê sâu không hồi phục, các kiểm tra đánh giá chết não được thực hiện theo quy trình và đưa đến kết luận lúc 21 giờ cùng ngày. Được sự đồng ý hiến đa tạng của gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy đa tạng, trong đó tim và 1 quả thận ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; 2 giác mạc và quả thận còn lại được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Do bệnh nhân hiến tạng lớn tuổi và có bệnh nền nên việc đánh giá cũng như lựa chọn người nhận phải sàng lọc cần nhiều thời gian. Nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định dùng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP, LifePort Kidney Transporter).

Ca ghép thận được thực hiện thành công.

Đây là lần đầu tiên tạng ghép được bảo quản theo phương pháp mới tại Việt Nam. Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, hệ thống LifePort HMP cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng – KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp thận được "duy trì sự sống" trên đường vận chuyển ra Huế.

Nhờ đó quả thận hiến từ người cho chết não 61 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao (đái tháo đường, tăng huyết áp,…) vẫn được bảo tồn tối ưu và đạt chất lượng ghép tốt. Thời gian thiếu máu lạnh 12 giờ, kỷ lục quốc gia trong lịch sử ghép tạng Việt Nam.

Sau khi sàng lọc hòa hợp miễn dịch, ngày 18-10, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành ghép thận cho bệnh nhân Trần Q. (42 tuổi, Đà Nẵng) – người từng ghép thận 11 năm trước. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, quả thận có nước tiểu ngay trên bàn mổ và hồi phục nhanh sau ghép, bệnh nhân không phải lọc máu, sức khỏe ổn định.

GS-TS Phạm Như Hiệp nhấn mạnh rằng đây là ca ghép thận không chỉ khẳng định năng lực của đội ngũ bệnh viện mà còn cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới.