Lan man… trà Việt

Lê Hữu Tỉnh

(NLĐO) - Tôi là người hưu trí thích uống trà. Càng có tuổi, người ta càng gắn bó sâu nặng với thứ thức uống kì diệu này

Từ loài cây thiên nhiên hoang dã, trà trở thành thức uống, thành một nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Á Đông

Từ cây chè hoang đến văn hóa trà

Cũng lạ, khởi thủy chỉ là một loài cây mọc trong rừng sâu, thế mà đi vào đời sống ẩm thực, đời sống tinh thần, đời sống văn hóa của nhân sinh từ hàng ngàn năm nay.

Từ loài cây thiên nhiên hoang dã trở thành thức uống, thành một nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Á Đông, ẩm thực Việt là quá trình dài dằng dặc, liên quan tới tục thiền trà trong nhà chùa, tới thú thưởng trà của vua chúa quan lại, của văn nhân nho sĩ và thói quen uống trà của người dân.

Cao nhã thú thưởng trà

Thưởng thức chén trà thơm ngon tới tận cùng khoái cảm, trong không gian thanh tĩnh, tâm thái thư nhàn, cùng những người bạn trà tâm giao, tri kỷ… chẳng phải là một kỳ thú đó sao!

Càng có tuổi, người ta càng gắn bó sâu nặng với thứ thức uống kỳ diệu này

Nào, mời các trà hữu phiêu du cùng chén trà xuân trong một chiều xuân se lạnh. Cùng nâng chén trà sánh như mật ong, hít hà hương trà, rồi nhấp một ngụm nhỏ, nóng ran nơi đầu lưỡi. Hương trà mộc thoảng thơm mơn man dịu nhẹ. 

Khứu giác đánh thức vị giác. Vị chát nhẹ đặc trưng ấn tượng của trà, dần chuyển sang vị ngọt dịu nơi cuối lưỡi. Một đại tiệc tưng bừng hoan lạc của khứu giác và vị giác. Hương ấy, vị ấy, chính là sự kết tụ hương vị, sắc màu của hoa lá cỏ cây miền sơn cước.

Với tôi, trà là bầu bạn

Từ loài cây thiên nhiên hoang dã, trà trở thành thức uống, thành một nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Á Đông

Tôi là người hưu trí thích uống trà. Càng có tuổi, người ta càng gắn bó sâu nặng với thứ thức uống kỳ diệu này.

Tôi thường uống trà vào sáng sớm. Uống sớm, khi khứu giác, vị giác còn thanh khiết, mong manh, nguyên sơ, tinh tế…, chưa chán chường bởi những hương thô vị tục xô bồ, thô tháp ẩm thực trong ngày. 

Người uống bấy giờ cảm nhận được thật sâu, thật rõ cái dáng hình của mùi hương thanh nhẹ; các bước đi lan toả, thấm sâu của vị trà, từ chát nhẹ chuyển sang ngọt dịu… Thêm nữa, uống trà vào thời khắc chuyển giao đêm - ngày, trong một sớm tinh sương tĩnh lặng, người uống tĩnh tâm, ngẫm ngợi được bao điều thú vị, sâu xa.

Hương trà mộc thoảng thơm mơn man dịu nhẹ

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

