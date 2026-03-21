Về Huế thương thưởng thức trà cung đình

Bài, ảnh: Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Thưởng trà ở Huế không chỉ là uống mà là trải nghiệm một không gian văn hóa tinh tế, nơi mỗi chén trà chứa đựng chiều sâu lịch sử và nghi lễ.

Trà cung đình xưa vốn dành cho vua chúa, kết hợp nhiều thảo mộc quý như atiso, hoa cúc, hạt sen, đậu ngự, vừa thanh tao vừa bổ dưỡng. Theo thời gian, thú uống trà lan ra dân gian nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng, thanh nhã và đậm bản sắc riêng của xứ Huế.

Pha trà theo phong cách cung đình

Người Huế uống trà như thực hành một nghi lễ. Từ bộ ấm chén đến cách pha, rót và mời trà đều tuân theo những quy chuẩn chặt chẽ. Mỗi mùa lại có kiểu chén riêng, tạo nên "thời trà" độc đáo. Dù là độc ẩm, đối ẩm hay quần ẩm, mọi thao tác vẫn giữ sự chuẩn mực và trang trọng.

Người Huế khi tiếp khách quen hay lạ nhất thiết phải có ấm trà

Nghệ thuật trà Huế tinh tế từ nguyên liệu: hái đúng lúc, chế biến công phu, dùng nước mưa hay nước giếng tinh khiết. Những cách ướp trà trong hoa sen, hứng sương pha trà thể hiện sự cầu kỳ, gửi gắm tâm huyết trong từng chén trà thanh nhã.

Thưởng trà Huế là hành trình cảm nhận bằng tâm hồn, trong nhịp chậm rãi và tinh tế. Người uống giữ phong thái lịch thiệp, đón vị thanh khiết lan tỏa. Trà thường kèm bánh in, mứt gừng, hòa quyện ngọt cay ấm nồng, nhất là dịp Tết, khi xuân thấm vào từng ngụm trà.

Thưởng thức trà

Ngày nay, thú uống trà vẫn hiện diện trong đời sống người Huế, từ không gian nhà vườn xanh mát đến những cuộc gặp gỡ thân tình. Giữa nhịp sống hiện đại, chén trà trở thành nơi con người tìm lại sự tĩnh lặng, lắng nghe chính mình.

Tôi nhớ những chén trà thơm tỏa khói vào những cơn mưa bụi giăng mờ trên dòng Hương Giang êm ả

Nghệ thuật trà Huế vì thế không chỉ là di sản văn hóa, mà còn là cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giữ gìn vẻ đẹp sâu lắng của đất Thần kinh.

Và trên thành quách lâu đài lối cũ xưa

Xa Huế đã lâu, mỗi khi xuân về, tôi lại nhớ những chén trà thơm tỏa khói vào những cơn mưa bụi giăng mờ trên dòng Hương Giang êm ả, trên thành quách lâu đài xưa cũ. Nhớ để thấy mình vẫn còn một nơi để quay về thưởng thức mùi hương chén trà cung đình trong lòng xứ Huế.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Tin liên quan

Một ấm trà, trọn kiếp người

Một ấm trà, trọn kiếp người

(NLĐO)- Ngẫm ra, người Việt mình lạ thật. Khóc cười, hội hè, sinh tử, lúc nào quanh ta cũng vương vít mùi trà.

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Ấm trà lúc 3 giờ sáng

(NLĐO) - Trong đời sống tu học, có những thói quen rất nhỏ nhưng lại theo ta đi qua nhiều chặng đường. Với tôi, đó là ấm trà của những buổi sớm.

