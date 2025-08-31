Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Bài, ảnh, video: Văn Duẩn - Hải Anh

(NLĐO) - Lán Nà Nưa (tỉnh Tuyên Quang) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

Lán Nà Nưa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) là nơi Bác Hồ đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22-8-1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám giành chính quyền trong cả nước.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 1.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Ảnh: Hải Anh

Ngày 4-5-1945, Bác Hồ bắt đầu cuộc hành trình từ Pắc Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang). Sau 18 ngày đêm, chiều ngày 21-5-1945, Bác đến Tân Trào, dừng chân tại đình Hồng Thái.

Chiều tối 21-5, Bác Hồ cùng đoàn cán bộ có mặt tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Theo sự bố trí của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bác và 2 người lính Đồng minh phụ trách điện đài đến ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự - lúc đó là chủ nhiệm Việt Minh của làng.

Sau khi ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự khoảng 1 tuần, để bảo đảm bí mật và tiện làm việc, Bác Hồ quyết định chuyển đến ở lán Nà Nưa nằm trong khu rừng Nà Nưa, thuộc dãy núi Hồng.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ ở, làm việc để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Video: Hải Anh

Tại đây, vào tháng 7-1945, tại lán Nà Nưa, Bác Hồ đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Lán Nà Nưa nằm trong khu rừng Nà Nưa, thuộc dãy núi Hồng (lán do Bác trực tiếp đi chọn địa điểm). Lán Nà Nưa nằm kín đáo dưới các tán cây rậm rạp, bảo đảm bí mật và đáp ứng được yêu cầu của Bác đề ra: Gần nước, gần dân, xa quốc lộ, thuận đường tiến, tiện đường thoái.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 2.

Lán Nà Nưa, luôn thu hút rất đông du khách tới tham quan khi về An toàn khu Tân Trào. Ảnh: Hải Anh

Lán được dựng theo kiểu nhà sàn của người miền núi. Xung quanh lán được thưng bằng vách nứa đan nong mốt, nửa phía trên vách đan để chừa những ô thoáng nhỏ để lấy ánh sáng. Ở chái phía Tây có sàn (người Tày gọi là thích) để hai ống bương (bắng) nước.

Mặt sàn bằng phên nứa đan nong mốt. Phía dưới, đầu sàn của lán là phiến đá rộng và phẳng, nơi Bác thường ngồi làm việc, đánh máy chữ mỗi khi trời tối.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 3.
Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 4.
Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 5.
Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 6.
Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 7.
Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 8.

Lán Nà Nưa luôn thu hút rất đông du khách tới tham quan khi về An toàn khu Tân Trào. Ảnh: Hải Anh

Tại lán Nà Nưa, Bác Hồ đã chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Hà Giang - Tuyên Quang - Thái Nguyên; thống nhất các lực lượng vũ trang lại là Quân giải phóng.

Ngày 12-8-1945, nhận được tin Nhật đầu hàng Đồng minh, Người chỉ thị Mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Từ ngày 13 đến 15-8-1945, tại khu rừng Nà Nưa, Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng diễn ra trong không khí hết sức khẩn trương. Vì điều kiện sức khỏe, Người không dự đầy đủ các phiên họp, nhưng vẫn chỉ đạo Hội nghị và góp nhiều ý kiến phân tích tình hình một cách rõ ràng và khoa học.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 9.

Lán họp Hội nghị toàn quốc của Đảng từ ngày 13 đến 15-8-1945, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ảnh: Hải Anh

Theo Quyết định của Hội nghị, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập, gồm 5 đồng chí, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo. Thành lập Bộ Tư lệnh giải phóng quân Việt Nam. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra bản Quân lệnh số 1, hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

Ngày 16-8-1945, Người dự Đại hội Quốc dân tại đình Tân Trào. Đại hội Quốc dân họp ở đình Tân Trào đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, Lệnh tổng khởi nghĩa; quyết định Quốc kỳ nền đỏ, ở giữa có sao vàng 5 cánh, chọn bài "Tiến quân ca" làm Quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Lán Nà Nưa - nơi Bác Hồ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 - Ảnh 10.

Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc trên một phiến đá ngay cạnh Lán Nà Nưa. Ảnh: Hải Anh

Ngày 18-8, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên? Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên"

Từ căn lán nhỏ đơn sơ - lán Nà Nưa, Bác Hồ đã vạch đường chỉ lối cho toàn dân tộc, tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử vĩ đại: Dân tộc Việt Nam chấm dứt những ngày tháng nô lệ lầm than, bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Lệnh khởi nghĩa - Quân lệnh số 1 dưới bóng cây đa Tân Trào

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Lệnh khởi nghĩa - Quân lệnh số 1 dưới bóng cây đa Tân Trào

(NLĐO) - Dưới cây đa Tân Trào, chiều 16-8-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc lệnh khởi nghĩa - Quân Lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa và tiến quân về Hà Nội

Đình Hồng Thái - nơi dừng chân đầu tiên khi Bác Hồ từ Pác Bó về Tân Trào

(NLĐO) - Đình Hồng Thái là nơi dừng chân đầu tiên của Bác Hồ khi Người từ Pác Bó về tới Tân Trào. Đây cũng là nơi đón tiếp các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội.

Tân Trào thay da đổi thịt

Anh hùng trong kháng chiến chống Pháp, là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở Tuyên Quang, Tân Trào luôn phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Lán Nà Nưa Chủ tịch Hồ Chí Minh Cách mạng Tháng Tám ATK Tân Trào Lán Nà Nưa ở đâu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo