Pháp luật

LẰN RANH: Ranh giới mong manh

Luật sư Trương Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Ranh giới giữa tranh chấp dân sự và vụ án hình sự tuy mong manh nhưng luôn được phân định rạch ròi bởi yếu tố gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt.

Câu chuyện pháp lý vừa xảy ra giữa ông Nguyễn Thanh Tuấn và ông Võ Văn Sơn là bài học đắt giá cho kiểu tư duy kinh doanh mạo hiểm.

Vụ việc bắt nguồn từ quan hệ thuê đất làm bãi giữ xe giữa ông Nguyễn Thanh Tuấn và chủ đất là ông Võ Văn Sơn. Do vi phạm nghĩa vụ thanh toán, hợp đồng thuê đã bị thanh lý, đồng nghĩa quyền khai thác mặt bằng của ông Tuấn hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, rắc rối pháp lý nảy sinh khi ông Tuấn tự ý tìm khách thuê mới. Lợi dụng việc còn giữ chìa khóa cổng, ông Tuấn mở cửa cho khách xem, đồng thời che giấu biên bản thanh lý và sử dụng hợp đồng cũ đã hết hiệu lực để chứng minh tư cách pháp lý. Tin tưởng, khách hàng đã giao cho ông Tuấn khoản tiền đặt trước lên tới 500 triệu đồng.

Khi đã cầm tiền, ông Tuấn mới quay lại thương lượng thuê lại đất với ông Sơn để hợp thức hóa nhưng bị từ chối. Tại thời điểm này, hành vi của ông Tuấn đã vượt quá giới hạn dân sự. Việc sử dụng thủ đoạn gian dối để nhận tiền ngay từ đầu đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhiều người lầm tưởng việc nhận tiền trước rồi đàm phán sau là sự linh hoạt, là "nghệ thuật đòn bẩy". Đây là tư duy sai lầm. Pháp luật hình sự luôn xem xét hành vi khách quan tại thời điểm giao dịch. Việc ông Tuấn quay lại nài nỉ ông Sơn chỉ là diễn biến về sau, không làm thay đổi bản chất hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền trước đó.

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc nằm ở con số 500 triệu đồng. Chiếu theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự, hành vi chiếm đoạt số tiền này đối diện khung hình phạt cao nhất từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Ông Tuấn đang đứng trước nguy cơ đánh đổi sự tự do chỉ để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt.

Trong tình huống này, giải pháp tối ưu là ông Tuấn phải hoàn trả ngay số tiền đã nhận. Đây không đơn thuần là việc trả nợ, mà là động thái triệt tiêu yếu tố "chiếm đoạt" trong cấu thành tội phạm. Khi chủ động khắc phục hậu quả trước khi bị khởi tố, cơ quan tố tụng sẽ có cơ sở xem xét chuyển hóa tính chất vụ việc theo hướng tranh chấp dân sự hoặc áp dụng chính sách khoan hồng, xem xét miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho hưởng án treo.

Qua vụ việc trên, bài học rút ra là sự hiểu biết pháp luật chính là tấm khiên bảo vệ an toàn nhất trong các giao dịch dân sự và kinh tế. Cố tình chiếm đoạt tài sản, dù dưới vỏ bọc nào, cũng là tự đẩy mình vào vòng lao lý.


