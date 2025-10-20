Lằn ranh nào khiến người nghiện ma túy trở thành tội phạm?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lằn ranh nào khiến người nghiện ma túy trở thành tội phạm?

Trần Thái

(NLĐO) - Để giảm cầu ma túy, luật chỉ hình sự hóa người tái phạm khi đang bị quản lý, không xử lý người dùng lần đầu

TAND Tối cao vừa ban hành Cẩm nang các quy định mới của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, tư pháp người chưa thành niên, thi hành án hình sự và đặc xá. Trong đó, một nội dung thu hút sự quan tâm lớn là quy định mới tại điều 256a Bộ Luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025), bổ sung tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Vì sao cần hình sự hóa hành vi sử dụng ma túy tái phạm?

Theo cẩm nang, ngày 25-6-2025, Quốc hội khóa XV thông qua Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 39 điều của Bộ Luật Hình sự. Trong đó, việc bổ sung tội danh "Sử dụng trái phép chất ma túy" được đánh giá là cần thiết nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về kiểm soát và giảm cầu ma túy.

Trước đó, Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị yêu cầu phải "áp dụng chính sách hình sự nghiêm khắc hơn để giảm cầu ma túy, chặn đứng mối quan hệ cung – cầu". Cùng với đó, Chỉ thị số 36-CT/TW (2019) cũng nêu rõ cần có chế tài đủ mạnh để xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi nào người sử dụng ma túy bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo ở TP HCM lãnh án tù vì giúp người quen buôn ma túy - Ảnh: Hà Nguyễn

Thực tế cho thấy, người nghiện không chỉ là "nạn nhân" mà còn là nguồn phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Theo thống kê, từ năm 2018 đến tháng 5-2025, tội phạm do người sử dụng ma túy thực hiện chiếm gần 10% tổng số tội phạm được phát hiện, trong đó có nhiều vụ án rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ xử lý hành vi tàng trữ, mua bán ma túy, còn hành vi đã sử dụng lại chưa có chế tài hình sự cụ thể.

Chỉ xử lý hình sự với người tái sử dụng trong thời gian bị quản lý, cai nghiện

Điều 256a quy định rõ: chỉ những người đã, đang cai nghiện hoặc được quản lý, điều trị mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy mới bị xem xét xử lý hình sự.

Cụ thể, gồm 4 nhóm trường hợp: Đang trong thời gian cai nghiện hoặc điều trị nghiện bằng thuốc thay thế mà vẫn sử dụng ma túy; Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện (1 năm với người tự nguyện, 2 năm với người cai nghiện bắt buộc) mà tiếp tục sử dụng; sau khi hết thời hạn quản lý sau cai, nếu trong 2 năm tiếp theo vẫn tái sử dụng ma túy trong thời gian bị quản lý người sử dụng, sẽ bị xử lý hình sự; tự ý chấm dứt cai nghiện hoặc điều trị, nếu trong 2 năm kể từ khi bỏ dở mà tiếp tục sử dụng ma túy, cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, người bị phát hiện sử dụng ma túy lần đầu sẽ không bị xử lý hình sự. Họ sẽ được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định quản lý trong 1 năm để xác định tình trạng nghiện, tạo cơ hội cai nghiện tự nguyện hoặc điều trị bằng thuốc thay thế. Chỉ khi tái phạm trong thời gian đang cai hoặc bị quản lý, người đó mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, nếu rơi vào một trong các trường hợp nêu trên, sẽ là chủ thể của tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Việc bổ sung tội danh này không chỉ nhằm trừng phạt mà còn mang tính răn đe, giáo dục. TAND Tối cao nhận định, nhiều trường hợp sau khi được cai nghiện, quản lý, vẫn tiếp tục tái nghiện do thiếu ràng buộc pháp lý. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí xã hội mà còn đe dọa an ninh, trật tự, bởi người nghiện có thể thực hiện các hành vi phạm tội khác như trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người trong trạng thái ảo giác.

Tin liên quan

Vừa mua ma túy đá, nam thanh niên bị CSGT 'tóm" trên đường

Vừa mua ma túy đá, nam thanh niên bị CSGT 'tóm" trên đường

(NLĐO) - Đối tượng Đinh Công Hùng vừa mua ma tuý đá, đang trên đường đến nơi sử dụng thì bị lực lượng CSGT khống chế.

"Mở tiệc" ma túy trong căn nhà nhỏ, cả nhóm bị bắt quả tang

(NLĐO) - Nhóm thanh niên ở Quảng Trị tụ tập tại nhà riêng để "mở tiệc" bằng ma túy. Cuộc vui chưa kịp tàn thì công an ập vào, bắt quả tang cả nhóm.

Giám định 500 kg tinh thể nghi ma túy phát hiện ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai người Lào bị bắt quả tang khi vận chuyển gần 500 kg tinh thể nghi ma túy qua biên giới Quảng Trị, tang vật được giám định để phục vụ điều tra.

ma tuý sử dụng ma túy trách nhiệm hình sự TAND Tối cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo