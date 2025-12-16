Hành trình đi tìm bản ngã của Pixel Neko

Chuyến Nam tiến ý nghĩa của Pixel Neko

Pixel Neko- một nghệ sĩ đa năng

. Phóng viên:- Pixel Neko của hiện tại đến từ đâu và khát khao điều gì?

- Producer Pixel Neko: Cách đây 3 năm, Pixel Neko được nhiều người trong giới indie biết đến với những sản phẩm cũng tạm gọi là đủ để "định danh" như GPS (ft. Mỹ Anh), Cô Nàng Khác Người (MCK, Wxrdie),... Và khoảng thời gian làm việc ở Hà Nội, Neko thấy rằng "mình khá được và chẳng cần phải cố gắng nhiều nữa vì cái gì mình cũng biết". Thế rồi, suốt nửa năm trời, Neko không thể viết được một dòng nhạc, một câu hát. Tôi rơi vào bế tắc đến mức trầm cảm. Và lúc đó tôi quyết định Nam tiến. Tôi muốn tìm một chân trời mới cho chính mình và âm nhạc của mình.

.Với tư duy "biết tuốt rồi", bạn Nam tiến và gặt hái thành công chứ?

- Đó là lúc tôi gặp cú sốc đầu đời với một cú tát trời giáng. Tôi được gặp những người tuyệt đối giỏi và họ còn không them nghĩ đến chuyện giới thiệu bản thân ra ánh sáng. Tôi được tiếp xúc với những ngôn ngữ âm nhạc mà tôi chưa từng được biết đến trước đây. Đó là lúc tôi nhận ra "mình chả là cái quái gì ở thế giới này cả". Và để có thể tồn tại được, tôi bắt đầu học lại từ đầu, như một đứa trẻ.

Tôi mày mò lại với những thể nghiệm mới mẻ. Tôi đi theo những người làm nghề để dọn dẹp lại chính tư duy của mình. Rằng trước đây tôi đã từng ngạo mạn, sự ngạo mạn có phần thiển cận của một đứa trẻ mới lớn. Giờ thì tôi biết mình ở đâu và phải làm gì rồi. Tôi khá hơn trước đúng về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Pixel Neko từng rơi vào bế tắc

. Thị trường ở TP HCM luôn rất sôi động và náo nhiệt. Nhưng nó lại có phần hơi nhanh so với nhiều nghệ sĩ đến từ phía Bắc, bạn có rơi vào tình cảnh ấy không?

- Ngược lại, nhịp sống ở TP HCM lại rất phù hợp với năng lượng làm việc của chính tôi. Khi còn ở Hà Nội, mọi thứ lại có phần chậm so với tốc độ hoạt động của mình. Vậy nên, vào TP HCM sinh sống là một quyết định đúng đắn khi mọi thứ diễn ra rất phù hợp với bản thân. Và điều đặc biệt hơn nữa là sự mới mẻ, thú vị mà tôi tiếp nhận mỗi ngày đến từ nhịp sống, phong tục, tập quán, văn phong, lối sống,… Tất cả đều rất thú vị với tôi.

. Và có vẻ như TP HCM đã giúp bạn lấy lại được cân bằng, tìm được bản ngã và đã thực sự trở lại được với âm nhạc sau bế tắc nhỉ?

- Chính xác là mọi thứ đã bắt đầu một cách tuyệt vời. 2024 là một năm tuyệt vời khi tôi hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ như Suboi, àm producer tại Rap Việt mùa 4, làm việc cùng Hoàng Dũng trong album Xoay tròn hay album Trần Thế của Thể Thiên. Pixel Neko cũng từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Mỹ Anh, Pay, Kim Kunni…Và đáng chú ý nhất là biểu diễn cùng Thắng (Ngọt) trong single Hái Sao.

Pixel Neko và hành trình tìm lại chính mình

. Hẳn đây chính là lý do bạn quyết định trở thành ca sĩ sau khi đã là một producer tên tuổi và một DJ khó thay thế?

- Trong thế giới nghệ thuật, không có sự phân biệt ai làm gì cả, đặc biệt với guồng quay của thị trường âm nhạc của thế giới hiện nay. Mỗi cá thể phải biết mọi thứ bởi sự cộng hưởng của mọi kỹ năng mới tạo nên sắc màu khác biệt cho họ. Tôi đi theo con đường đó và đó là lý do, tôi là một nhà sản xuất, một nhạc sĩ, một ca sĩ, một DJ. Tất cả những kỹ năng này bổ trợ nhau để tạo nên một Neko khác biệt trên thị trường âm nhạc. Và đây mới chỉ là điều kiện cần để Neko có thể tồn tại mà thôi. Còn đi xa được đến đâu còn tùy thuộc vào sự chăm chỉ, nỗ lực với chí tiến thủ của mình nữa.

Pixel Neko nhận ra bản thân mình nhỏ bé đến mức nào

. Bạn bảo các giọng ca nữ trong album "Ai đi hỏi đường" vừa ra mắt chính là cách để bù đắp cho tính nữ thiếu hụt trong âm nhạc của mình. Điều đó nghĩa là gì?

- Tinh thần của "Ai đi hỏi đường" là sự linh hoạt, không giới hạn và năng lượng "tắc kè hoa" của Pixel Neko, nơi Pop và Electronic liên tục giao thoa, biến chuyển nhưng vẫn giữ cốt lõi bắt tai, gần gũi. Theo tôi nghĩ, trong mỗi chúng ta đều có tính nam và tính nữ song hành. Khi tính nam của bản thân phát triển mạnh hơn và lấn át tính nữ, mọi thứ sẽ trở nên cứng nhắc. Và ngược lại. Tôi luôn muốn âm nhạc của mình vừa mạnh mẽ vừa có sự mềm mại. Và để làm được điều ấy cho âm nhạc của mình, tôi phải dung hòa cả hai như mọi người đã thấy trong "Ai đi hỏi đường".

. Sự khác biệt, đủ để cái tên Pixel Neko nổi bật trên thị trường âm nhạc là gì?

- Pixel Neko lại mang năng lượng náo nhiệt, nghịch ngợm, giàu tính club và thể nghiệm. Cho đến hiện tại, sự thể nghiệm trong âm nhạc của Neko vẫn chưa nhiều như mong muốn nhưng đó là con đường mà tôi theo đuổi.

Theo đuổi nghệ thuật, ai cũng mong cầu danh tiếng. Nhưng với Neko, đó không phải là điều quan trọng nhất bởi con đường mà Neko theo đuổi là một tư duy Pop mới, một nhà sản xuất trẻ không bị giới hạn và một nghệ sĩ đang nỗ lực dung hòa cá tính âm nhạc của mình với màu sắc riêng của những người cùng cộng tác.

Pixel Neko bảo bản thân là người hướng nội và hơi ngang

. Âm nhạc của Neko khắc họa bạn là một người nhiều năng lượng, náo nhiệt và cá tính. Đó đích thị là con người Neko nhỉ?

- Ngược lại thì tôi khá hướng nội. Tôi tự vẽ lên cho mình một không gian để mọi thời gian chỉ tồn tại trong khoảng không gian đó. Và Neko cũng khá ngang. Điều đó thể hiện khá rõ trong âm nhạc của Neko nhỉ.