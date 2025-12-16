Quân A.P kể chuyện "tình yêu gà bông"

Quân A.P với câu chuyện tình yêu ngọt ngào

Quân A.P được gọi là hoàng tử tình ca

Từng gắn với hình ảnh "hoàng tử ballad" với các ca khúc mang nội dung buồn, Quân A.P trở lại dịp cuối năm 2025 với sản phẩm ngọt ngào Lửa gần rơm. Ca khúc nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho cô gái. Cách kể chuyện bình dị, thân thuộc với cách miêu tả không gian cả hai gặp gỡ, cảm xúc chàng trai khiến người nghe như bước vào thế giới Quân A.P vẽ ra.

Đi cùng âm nhạc pop, Quân A.P chọn thực hiện MV bằng Animation (music video hoạt hình). Đây là dự án đầu tiên nam ca sĩ chọn cách làm MV này, hình ảnh đồ họa cũng lấy từ phiên bản real của Quân A.P.

Các địa điểm như phố Tạ Hiện, trường THPT Phan Đình Phùng chính là đời thực của chủ nhân hit Ai Là Người Thương Em. Vậy nên khi xem MV, khán giả vừa thấy thú vị vừa hiểu thêm về thời thanh xuân những năm 17-18 tuổi của Quân A.P.

"Mùa đông ở Hà Nội những ngày cuối năm cũng lạnh lắm, Quân nhớ đến không gian và khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường để có ý tưởng cho ca khúc này. Ra vào dịp Noel, Quân mong đây là món quà ngọt ngào gửi tặng fan của Quân, mong mọi người có một Giáng sinh ấm áp", anh nói.

Một Quân A.P rất khác ở Running Man Việt Nam mùa 3

Quân A.P hài hước và thú vị

Ngoài hình ảnh "chàng hát tình ca", Quân A.P gây nhiều bất ngờ khi tham gia Running Man Vietnam 2025. Từng khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi khi trở thành dàn cast chính, anh dần thu hút fan với nét "hài ngầm" của mình.

Giọng ca Bông hoa đẹp nhất không "ồn ào" hay cố tạo miếng, nhưng sự ngại ngùng, thật thà lại tạo cảm giác gần gũi, dễ thương. Những khoảnh khắc bối rối, cười ngại hay "đứng hình" trước các thử thách lại mang tính giải trí riêng. Ngoài ra, anh hòa nhập tốt và có nhiều phần tương tác thú vị với Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc.

Quân A.P cũng vừa được tôn vinh tại giải thưởng Male Icon 2025

Mới đây tại lễ trao giải Male Icon Awards 2025, Quân A.P được xướng tên với giải thưởng Best Entertainment Artist Of The Year - ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ và hành trình làm nghề đầy nhiệt huyết của nam ca sĩ trong suốt một năm qua. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực không ngừng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nam ca sĩ.

Trải qua mùa hè rực rỡ với Anh trai "Say hi" 2024, Quân A.P đã có thêm những dấu son mới cho sự nghiệp trong 2025. Với tinh thần cầu tiến và định hướng "chậm mà chắc" đã giúp Quân A.P hái quả ngọt.