Đạo diễn Xuân Kỳ (VOV 3) luôn năng động, sáng tạo trong các hoạt động tổ chức phát sóng các chương trình âm nhạc trên sóng VOV 3

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) vừa chính thức phát động cuộc vận động sáng tác Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm Thơ với chủ đề "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình". Đây là một hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô toàn quốc, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong giới nghệ sĩ, văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu văn học nghệ thuật.

Khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo vì một Việt Nam vươn mình

Cuộc vận động do Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3) thuộc Đài TNVN tổ chức, nằm trong kế hoạch tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các ngày lễ lớn giai đoạn 2025 – 2026.

Phóng viên, nhạc sĩ, nghệ sĩ của Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) kỳ vọng vào cuộc vận động sáng tác sẽ đạt nhiều thành quả tốt đẹp

Mục tiêu của cuộc vận động là tìm kiếm và lan tỏa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung sâu sắc, ngợi ca quê hương – đất nước – con người Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Các thể loại sáng tác rất đa dạng: Ca khúc mới theo nhiều phong cách âm nhạc hiện đại như Pop, Rock, Rap, Dance, Indie…; Bài dân ca đặt lời mới từ kho tàng âm nhạc truyền thống 54 dân tộc anh em; Tác phẩm thơ ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và tinh thần dân tộc.

Các tác phẩm cần thể hiện tình yêu Tổ quốc, phản ánh thành tựu đổi mới và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện – tự tin – giàu đẹp trong thời đại mới.

Thể lệ và thời gian tham dự

Phát động: Từ ngày 1-10, hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 25-11. Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 5-12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

VOV3 với chương trình “Thanh âm Ký ức”, tái hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bằng những tác phẩm âm nhạc ra đời cách đây 50 năm.

Tác giả có thể gửi bài dự thi qua đường bưu điện hoặc email: vov3@vov.vn. Mỗi bài dự thi cần ghi rõ thông tin tác giả, tên tác phẩm, thể loại và kèm nhạc bản, file âm thanh nếu có. Đối tượng tham gia rất rộng mở: từ nhạc sĩ, nhà thơ chuyên nghiệp đến tác giả không chuyên, người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu mến đất nước Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham gia cuộc thi nào khác và không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác.

Các tác phẩm sẽ trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng Giám khảo gồm những nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ uy tín do Đài TNVN thành lập sẽ lựa chọn những sáng tác xuất sắc nhất để trao giải và phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Cơ cấu giải thưởng gồm ba bảng: Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm thơ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

VOV3 luôn tự hào truyền thống mà các thế hệ Nhạc sĩ, Nghệ sĩ, Biên tập viên âm nhạc đã vun đắp

Giải Nhất cho ca khúc lên tới 15 triệu đồng, cho bài dân ca là 12 triệu đồng, và cho thơ là 10 triệu đồng, cùng nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được cấp Bằng chứng nhận, Cúp biểu tượng, và được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền quốc gia.





Với chủ đề "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình", cuộc vận động không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối cảm xúc cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua giai điệu, ca từ và thi ca.



