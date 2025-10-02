HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lan tỏa cảm hứng sáng tác với cuộc vận động “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”

Thanh Hiệp (ảnh VOV 3)

(NLĐO) – Mục tiêu cuộc vận động là tìm kiếm và lan tỏa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung sâu sắc

VOV 3 phát động Cuộc vận động sáng tác "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" - Ảnh 1.

Đạo diễn Xuân Kỳ (VOV 3) luôn năng động, sáng tạo trong các hoạt động tổ chức phát sóng các chương trình âm nhạc trên sóng VOV 3

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) vừa chính thức phát động cuộc vận động sáng tác Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm Thơ với chủ đề "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình". Đây là một hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô toàn quốc, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong giới nghệ sĩ, văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu văn học nghệ thuật.

Khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo vì một Việt Nam vươn mình

Cuộc vận động do Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3) thuộc Đài TNVN tổ chức, nằm trong kế hoạch tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các ngày lễ lớn giai đoạn 2025 – 2026.

VOV 3 phát động Cuộc vận động sáng tác "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" - Ảnh 2.

Phóng viên, nhạc sĩ, nghệ sĩ của Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) kỳ vọng vào cuộc vận động sáng tác sẽ đạt nhiều thành quả tốt đẹp

Mục tiêu của cuộc vận động là tìm kiếm và lan tỏa những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và nội dung sâu sắc, ngợi ca quê hương – đất nước – con người Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Các thể loại sáng tác rất đa dạng: Ca khúc mới theo nhiều phong cách âm nhạc hiện đại như Pop, Rock, Rap, Dance, Indie…; Bài dân ca đặt lời mới từ kho tàng âm nhạc truyền thống 54 dân tộc anh em; Tác phẩm thơ ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và tinh thần dân tộc.

Các tác phẩm cần thể hiện tình yêu Tổ quốc, phản ánh thành tựu đổi mới và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam thân thiện – tự tin – giàu đẹp trong thời đại mới.

Thể lệ và thời gian tham dự

Phát động: Từ ngày 1-10, hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 25-11. Lễ tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 5-12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).

VOV 3 phát động Cuộc vận động sáng tác "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" - Ảnh 3.

VOV3 với chương trình “Thanh âm Ký ức”, tái hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bằng những tác phẩm âm nhạc ra đời cách đây 50 năm.

Tác giả có thể gửi bài dự thi qua đường bưu điện hoặc email: vov3@vov.vn. Mỗi bài dự thi cần ghi rõ thông tin tác giả, tên tác phẩm, thể loại và kèm nhạc bản, file âm thanh nếu có. Đối tượng tham gia rất rộng mở: từ nhạc sĩ, nhà thơ chuyên nghiệp đến tác giả không chuyên, người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu mến đất nước Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham gia cuộc thi nào khác và không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác.

Các tác phẩm sẽ trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng Giám khảo gồm những nhạc sĩ, nhà thơ, nghệ sĩ uy tín do Đài TNVN thành lập sẽ lựa chọn những sáng tác xuất sắc nhất để trao giải và phát sóng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Cơ cấu giải thưởng gồm ba bảng: Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm thơ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

VOV 3 phát động Cuộc vận động sáng tác "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình" - Ảnh 4.

VOV3 luôn tự hào truyền thống mà các thế hệ Nhạc sĩ, Nghệ sĩ, Biên tập viên âm nhạc đã vun đắp

Giải Nhất cho ca khúc lên tới 15 triệu đồng, cho bài dân ca là 12 triệu đồng, và cho thơ là 10 triệu đồng, cùng nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được cấp Bằng chứng nhận, Cúp biểu tượng, và được sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền quốc gia.


Với chủ đề "Việt Nam kỷ nguyên vươn mình", cuộc vận động không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối cảm xúc cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua giai điệu, ca từ và thi ca.


Tin liên quan

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền

(NLĐO) - Báo Thanh Niên đã khởi động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trao giải cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu

Ba giải ba, trị giá 30 triệu đồng/giải, được trao cho "Mùa xuân đầu tiên", tác giả Nguyễn Thị Khánh Ly (Hà Nội); "Niềm tin và tình yêu", tác giả Đào Thùy Trang (Hà Nội); "Dấu chân huyền thoại", tác giả Đoàn Tuấn (Hà Nội)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo