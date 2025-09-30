HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền

Thùy Trang

(NLĐO) - Báo Thanh Niên đã khởi động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: ca khúc "tiên phong" chinh phục tương lai

Hướng tới sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, nhằm tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền - Ảnh 1.

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII chia sẻ về thể lệ tại buổi khởi động cuộc thi, chiều 30-9

Các ca khúc xuất sắc sẽ được lựa chọn đồng hành cùng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ca khúc dự thi thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; thể hiện được tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển" của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Với tinh thần "5 tiên phong": Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới, đó là: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Chủ đề ca khúc dự thi: sứ mệnh vàng và hành trình kiến tạo tương lai!

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền - Ảnh 2.

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỉ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên…

Báo Thanh Niên phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền - Ảnh 3.

Chương trình văn nghệ tại lễ phát động cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

BTC nhận bài dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30-11. Ban giám khảo và Ban tổ chức sẽ chấm và chọn ca khúc xuất sắc nhất làm bài hát chính thức cho Đại hội.

Thời gian trao giải dự kiến vào tháng 12-2025.

Tin liên quan

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025"

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025"

(NLĐO) - Cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025" là nơi các ý tưởng độc đáo và câu chuyện chân thật được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh.

Công tâm, trách nhiệm với cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"

Ngày 22-2, tại Báo Người Lao Động đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Giám khảo vòng chung kết cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui".

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui": Rộn ràng giai điệu 50 năm

Ngày 6-1, Báo Người Lao Động tổ chức buổi giao lưu âm nhạc lần 4, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"

Cuộc thi đổi mới, sáng tạo báo Thanh Niên Thanh Niên Việt Nam bảo vệ tổ quốc công dân toàn cầu cuộc thi sáng tác ca khúc
