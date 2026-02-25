HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lan tỏa câu chuyện về y đức qua cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng"

N.Dung

(NLĐO) - Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" tôn vinh những thầy thuốc tận tụy, lan tỏa y đức và giúp xã hội thấu hiểu hơn những nhọc nhằn của nghề y.

Chiều 25-2, Bộ Y tế và Báo Sức khỏe và Đời sống đã phát động Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII, nhằm phát hiện, tôn vinh những tấm gương thầy thuốc tận tụy trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại lễ phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng”

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cuộc thi góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống ngành y, đề cao trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo và y đức của cán bộ y tế trong giai đoạn mới; đồng thời kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị đặt ra những định hướng đột phá cho ngành y tế, từ chuyển trọng tâm sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện, đến tăng cường y tế cơ sở, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và miễn viện phí cơ bản. Để thực hiện mục tiêu đó, vai trò, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ càng cần được ghi nhận và trân trọng.

Ông cũng khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là cầu nối lan tỏa giá trị nhân ái, giúp xã hội thấu hiểu hơn những nhọc nhằn của nghề y.

Được tổ chức hơn 15 năm qua, với sự đồng hành của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" dần trở thành diễn đàn ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện về y đức, nghị lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc.

Mỗi mùa giải, nhiều tấm gương thầm lặng được giới thiệu, góp phần tạo sự đồng cảm trong xã hội và tiếp thêm động lực cho người làm nghề. Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ VII được phát động trước thềm kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tiếp nối hành trình tôn vinh những đóng góp bền bỉ của đội ngũ y tế cả nước.

img

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa Hội đồng giám khảo

Theo ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, điểm mới của mùa giải năm nay là bổ sung hạng mục ảnh bên cạnh bài viết truyền thống. Ban Tổ chức kỳ vọng những khoảnh khắc chân thực qua ống kính sẽ khắc họa sinh động hơn hình ảnh người thầy thuốc, từ phòng mổ, buồng bệnh đến vùng sâu, vùng xa.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và giá trị nghệ thuật, cuộc thi có sự tham gia của các nhà báo, văn nghệ sĩ uy tín trong Hội đồng Giám khảo, hướng tới lựa chọn những tác phẩm xứng đáng, giàu tính nhân văn và sức lan tỏa.

Về cơ cấu giải thưởng, hạng mục bài viết gồm 1 giải đặc biệt trị giá 80 triệu đồng, 1 giải nhất 50 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 30 triệu đồng, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Hạng mục ảnh có 1 giải nhất 50 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 30 triệu đồng cùng nhiều giải ba và khuyến khích.

Tin liên quan

Bài dự thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp

Bài dự thi cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp

Khi người bệnh đã vào phòng can thiệp thì ê-kíp phẫu thuật luôn làm việc hết lòng, không gì ngoài mục đích đạt kết quả chuyên môn tốt nhất

Cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi": Nữ bác sĩ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch

Quặn lòng trước chia sẻ của bệnh nhi, một nữ bác sĩ lặng thầm nhưng bền bỉ gieo mầm xanh, ngăn bi kịch tan máu bẩm sinh từ gốc

NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI: Đôi tay chữa lành

Hơn 40 năm gắn bó với y học cổ truyền, BS Huỳnh Tấn Vũ bền bỉ giữ lửa y đạo bằng đôi tay chữa lành và lòng thấu cảm

Cuộc thi phát động cuộc thi thầy thuốc sức khỏe nhân dân ngành y tế Bộ Y tế Sự hy sinh thầm lặng
