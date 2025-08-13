Lan tỏa di sản văn hóa theo nhiều cách thú vị

Là người đứng đầu dự án, anh Phạm Đức Long cho biết: "Chúng tôi tin rằng những giá trị văn hóa truyền thống là thứ định hình nên bản sắc và con người Việt Nam và là cách để giao tiếp với thế giới. "Xin chào Việt Nam" trở về với các giá trị ấy để lý giải về con người Việt Nam trong chiều sâu của lịch sử và bản sắc".

Người trẻ kể chuyện văn hóa

Những video khai thác các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, múa rối... được thể hiện bằng góc nhìn trẻ trung nhưng đầy tôn trọng. Các câu chuyện lịch sử được kể lại bằng cách tiếp cận mới mẻ, sinh động, giúp người trẻ cảm thấy gần gũi và dễ tiếp cận hơn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. "Xin chào Việt Nam" xuất hiện ở khắp các mặt trận từ website, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads... giúp dự án dễ dàng tiếp cận khán giả trẻ.

Đơn vị sản xuất dự án khẳng định: "Chiều sâu thông tin là yếu tố quyết định của dự án. Mỗi nội dung đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, có tham vấn từ các tổ chức chính thống để bảo đảm tính chính xác và giữ gìn những giá trị "lề lối, lòng bản" của văn hóa dân tộc".

Những video của “Xin chào Việt Nam” khai thác các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, múa rối... được thể hiện bằng góc nhìn trẻ trung nhưng đầy tôn trọng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một minh chứng rõ rệt cho hiệu ứng lan tỏa ấy là sự hợp tác giữa "Xin chào Việt Nam" với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bà Lê Cẩm Nhung, Trưởng Phòng Truyền thông - Đối ngoại của bảo tàng, cho biết: "Nhằm đa dạng hóa hình thức quảng bá và thu hút giới trẻ, chúng tôi quyết định kết hợp với "Xin chào Việt Nam". Các video như "Bảo tàng Phụ nữ - Chuyện chưa kể", "Giải mã 3 hiện vật đặc biệt", "Bí ẩn quả thông trên nắp hầm chữ A", Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"... đã thu hút hàng trăm ngàn lượt thích, hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ. Qua đó, lượng khách đến với bảo tàng và muốn trải nghiệm các chương trình ngày một nhiều hơn (tăng 20% so với trước đây).

Những dự án đưa văn hóa truyền thống vào cuộc sống đương đại thường bắt nguồn từ những người trẻ rất yêu những nét văn hóa đặc trưng của đất nước. Dự án "Màu dân tộc" của Nguyễn Thị Hữu để lại nhiều ấn tượng với công chúng thông qua những tác phẩm tranh dân gian đặc trưng.

Theo đó, Hữu đã cùng sinh viên đến từ các trường đại học đưa 3 dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam là Đông Hồ, Hàng Trống và Kim Hoàng lên các sản phẩm đèn lồng, đèn bàn, túi, cốc, bình giữ nhiệt, các thiết bị học tập... để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Luôn trăn trở với việc lan tỏa văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại, Nguyễn Việt Nam (sinh năm 1993) đã hiện thực hóa ước mơ của mình bằng cách hợp tác với gần 200 nghệ sĩ trẻ để cho ra đời hàng ngàn sản phẩm (quà tặng, quà lưu niệm, trang phục, văn phòng phẩm…) sáng tạo mang tính ứng dụng, đậm dấu ấn văn hóa Việt. Ví dụ như trong "Âm sắc truyền thống", với phong cách vẽ chibi đáng yêu kết hợp cùng ngôn ngữ tối giản của đồ họa. Bộ sưu tập này đưa hình ảnh 6 loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Việt Nam, như ca trù, chèo, tuồng..., lên trang phục và túi xách.

Nguyễn Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa sáng tạo khác cho cộng đồng, nhằm lan tỏa rộng rãi văn hóa truyền thống đến với công chúng trong nước và du khách nước ngoài.

Phạm Thị Hạnh Chi (sinh năm 1992) là người sáng lập dự án "Nét Việt Nam". Dự án gồm 3 series chính: "Gen Z về làng", tập trung vào việc khám phá các làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, kết nối văn hóa làng nghề với giới trẻ; thứ hai là "Gen Z cùng Hương vị Việt", khám phá lịch sử ẩm thực Việt Nam qua từng vùng miền, tái hiện quy trình chế biến và kể lại câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn; thứ 3 là "Gen Z cùng Di sản Việt", mang đến góc nhìn trẻ trung về nghệ thuật dân gian như chèo, tuồng, múa dân gian và âm nhạc truyền thống.

Điểm nhấn của "Nét Việt Nam" chính là sự tham gia của thế hệ Gen Z - những người trẻ sinh ra trong thời đại số; các KOL, nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng trong giới trẻ.

Để người trẻ cất tiếng nói cá nhân

Dự án "Âm vọng - từ Cửu đỉnh triều Nguyễn đến sáng tạo đương đại" là một dự án đầy tâm huyết do PGS-TS Trang Thanh Hiền cùng các họa sĩ trẻ và các sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam nghiên cứu, xây dựng.

Cửu đỉnh là một di sản đặc biệt của triều Nguyễn (được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2012), đó là 9 chiếc đỉnh đồng được vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Tất cả bức chạm khắc đúc đồng trên Cửu đỉnh dường như đã khái quát thành "bách khoa toàn thư" về một quốc gia Đại Nam giàu có và cường thịnh dưới thời vua Minh Mạng. PGS-TS Trang Thanh Hiền, Chủ nhiệm dự án, chia sẻ: Chúng tôi kết hợp những kỹ thuật hiện đại với những giá trị lịch sử, để thực hiện bộ tranh khắc gỗ lấy cảm hứng từ hình mẫu 162 bức đúc đồng trên Cửu đỉnh.

"Dự án của tôi tuyển chọn những bạn trẻ yêu thích mỹ thuật và văn hóa dân gian để kết hợp ý tưởng mới; trên cơ sở tư vấn từ các nghệ nhân làng nghề để tạo ra sản phẩm vừa mang giá trị truyền thống vừa có hơi thở cuộc sống hiện đại. Đối tượng khách hàng chủ yếu của chúng tôi là các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng và không gian văn hóa", chị Nguyễn Thị Hữu (người sáng lập dự án Màu dân tộc) chia sẻ.

Người trẻ đang đứng trước một thời đại mà câu chuyện của mình không chỉ vang lên trong phạm vi biên giới, mà còn là sợi dây kết nối với nguồn cội. "Bản sắc của chúng ta" chính là thông điệp để những người trẻ cất tiếng với thế giới.



