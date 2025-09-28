HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Lan tỏa giá trị tích cực

Bài và ảnh: Quỳnh My

Với Trần Thanh Hôn, giáo dục là sự nghiệp thiêng liêng mà anh không bao giờ muốn từ bỏ

Thanh Hôn hiện là giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Bình Dương, TP HCM). Thầy giáo 31 tuổi quê miền Tây được nhiều đồng nghiệp, phụ huynh và học trò quý mến bởi sự vui vẻ, trách nhiệm, tâm huyết với nghề và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. 

Ít ai biết, Thanh Hôn xuất thân là vận động viên bóng đá. Lúc còn khoác áo đội trẻ Tiền Giang, anh may mắn được dìu dắt bởi những người thầy tài - đức, luôn biết cách cổ vũ học trò phát huy tiềm năng. Kết thúc hợp đồng thi đấu, Hôn quyết tâm học đại học. Sau khi ra trường, anh công tác ở Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM và là cộng tác viên giáo dục thể chất tại nhiều trung tâm, trường mầm non. Việc đi dạy giúp chàng trai 9X nhận ra nhiều bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải sớm đối diện các thách thức trong đời sống hoặc tâm lý.

Lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 1.

Thầy giáo Trần Thanh Hôn ngày càng yêu công việc giáo dục và nỗ lực làm tốt hơn nữa

Cuộc gặp với cô Phạm Thị Thúy Vĩnh - người sáng lập Trường Ngô Thời Nhiệm - tạo động lực lớn lao để Hôn theo đuổi ngành sư phạm. Khi được cô Vĩnh trao cơ hội làm giáo viên, Hôn hào hứng bước vào môi trường học đường lý tưởng, nơi không chỉ đề cao chất lượng dạy và học mà còn tích cực hoạt động xã hội, phụng sự cộng đồng. Anh học hỏi nhiều từ cách cô Vĩnh nâng đỡ, dìu dắt học trò. Giai đoạn đầu mới công tác còn nhiều bỡ ngỡ, dần dần Thanh Hôn biết cách quan sát, lắng nghe, trò chuyện cùng các em. Anh cũng có sự kết nối chặt chẽ với gia đình học sinh, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, tạo điều kiện học tập và phát triển tốt nhất cho các bạn nhỏ.

Lan tỏa giá trị tích cực - Ảnh 2.

Phần thưởng vô giá của thầy giáo 9x này là tình cảm của các em học sinh và phụ huynh dành cho anh

Ẩn sau sự nghiêm khắc, tính kỷ luật của thầy Hôn là tâm hồn giàu cảm xúc, luôn dành sự quan tâm, yêu thương học sinh. "Mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh riêng. Có em lớn lên trong gia đình khuyết đi tình mẹ hoặc cha. Có em đủ đầy, được bao bọc nhưng lại dễ tổn thương, khó làm chủ suy nghĩ và hành động" - Hôn kể.

Tổ ấm viên mãn chính là điểm tựa vững chắc để anh tự tin dành năng lượng và thời gian cho giáo dục. "Tôi mong muốn những giá trị tích cực mình có được từ gia đình cũng lan tỏa đến học trò, để các em luôn vui khỏe, học tốt" - Hôn bày tỏ. 

